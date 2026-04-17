在广西师大的越中关系“架桥人”

越通社驻北京记者报道，在中国广西师范大学，越南留学生的培训交流学习活动正在热烈展开，为促进教育对接和增进两国人民之间的相互了解作出贡献。

在汉语国际教育专业的课堂上，越南留学生积极参与讨论、研究，并将汉语作为学术工具。许多留学生不仅攻读深度培训课程，还主动确定与越中合作相关的职业方向。课程与教学论专业的博士生阮氏芳表示，她正集中研究汉语，涉猎更广泛的中医知识，同时在中文教育领域深耕，为更多越南中医研究者打通学术交流的语言之路。

广西师范大学国际文化教育学院党委书记杨峰介绍，20世纪90年代至2025年年底，该校培养了超过5000名越南留学生，这些越南校友目前主要从事政治、经济、教育、文化等领域工作，成为促进两国关系发展的中坚力量。目前，该校与20余所越南高校建立了合作关系。



值得一提的是，广西师大作为连接越南学子的桥梁由来已久。20世纪50年代至70年代，越南一批学校迁到广西办学，先后成立育才学校和“九二”学校，统称为越南学校，先后有1万余名越南青少年从这里学成回国，涌现出众多教育、文化、科技等领域的精英。

位于广西师大育才校区的越南学校纪念馆2010年5月建成开放，是目前已知的世界唯一一座保存与展示越南留学生生活史、学习史的纪念馆，该馆通过越南留学生讲解员讲述中越友谊传承的故事。2025年，该馆接待中外参观学习团163个，共计3800余人次。其中，接待越南高级代表团48个，1500余人次。

在广西师范大学负责越南学生管理工作近20年的越南籍教师吴慧君介绍，近年来，该校在越南胡志明市国家大学下属社会科学与人文大学开展招生工作，推出联合培养汉语本科专业2+2留学项目。她认为，这些活动有助于加强两国人民之间的学习和交流。