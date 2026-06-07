在奥地利越南机器人技术日活动：科技外交的新亮点

这是越南2026年在奥地利开展的重要科技外交活动之一，有助于展现越南创新发展、积极融入欧洲乃至全球高科技价值链的国家形象。

越南驻奥地利大使武黎太黄在开幕式上表示，越南机器人技术日不仅是一场科技产品展示活动，更传递出越南在战略性技术领域不断奋进的发展愿景。越南驻奥地利大使馆与VinRobotics联合举办此次活动，这是落实越共中央政治局关于推动科学技术、创新和国家数字化转型实现突破发展的第57号决议，以及政府总理关于战略技术目录和战略技术产品目录（其中机器人与自动化技术被列为优先发展的重点领域之一）的第21号决定的具体举措。



活动期间，VinRobotics公司重点介绍了VR-H3和VR-H5机器人平台。企业负责人就相关技术和产品进行了专题推介，并现场展示了两款机器人产品。