国际专家对岘港国际金融中心发展前景充满期待

建设现代化、高效的金融中心



新加坡 Makara Capital Partners 集团主席兼总裁阿里·伊贾兹·艾哈迈德（Ali Ijaz Ahmad）接受越通社记者采访时表示，Makara 承诺将与岘港市政府及国际金融中心运营机构联手，共同建设一个现代化、规范化、高效且符合岘港引资重点的金融中心。



他表示，该集团正与一所世界顶尖大学探讨在岘港推进设立国际发展中心，旨在打造具有国际水准的多学科研究基地，吸引专家、科学家入驻，并为政策制定和技术发展作出贡献。



新加坡 Makara Capital Partners 集团主席兼总裁阿里·伊贾兹·艾哈迈德。图/越通社

阿里·伊贾兹·艾哈迈德认为，岘港国际金融中心与自由贸易区的结合，以及便利的生活与工作环境，将成为吸引投资者的巨大优势。然而，关键挑战在于按照国际标准运营中心，这要求具备透明的法律框架、便利的资金转换与汇回机制、高素质人力资源、现代化技术基础设施以及配套的服务生态系统。这是一个长期过程，需要政府与企业界紧密协作。



岘港市在金融中心建设进程中创造差异化



曾任卡塔尔金融中心高级顾问九年和内罗毕金融中心首席执行官的国际律师奥斯卡·恩朱古纳（Oscar Njuguna）现已正式出任岘港国际金融中心成员委员会主任。他认为，岘港作为充满活力的滨海宜居旅游城市的品牌形象是重要优势，有助于吸引全球顶尖专家前来定居和工作，从而为金融科技、绿色金融和改革创新等领域输送高素质人才。



奥斯卡·恩朱古纳表示，除岘港国际金融中心外，该市还需继续发展自由贸易区、革新创新的初创企业、区块链技术和数字资产等新兴领域，将其视为长期增长动力。他相信岘港与胡志明市将优势互补，共同实现建设越南金融中心的愿景。



他强调越南各级政府领导指导的一致性至关重要，认为采用国际惯例与法律并建立国际仲裁中心将增强投资者信心。同时，受控试验机制（沙盒）、新技术应用以及投资、金融、出入境、居留手续办理的“一站式、单一窗口”模式，将营造透明便利的环境，保障岘港国际金融中心的可持续发展。