国会和人民议会选举：数字基础设施为透明、准确选举奠定基础

在大力推进数字政府建设的背景下，数字化转型正成为国会和人民议会选举工作的重要支撑。从选民数据管理、候选人材料数字化，到信息公开发布与互动反馈，数字基础设施有效保障选举过程更加科学、准确、同步开展。

在河内大力推进数字政府建设的背景下，数字化转型正逐步成为选举过程中不可或缺的部分，从选民数据管理、候选人申请书接收到信息的发布和公开。数字基础设施不仅有助于选举过程更加科学、准确、同步地进行，还有助于提高透明度，加强与选民的互动，并确保每一张选票都基于完整可靠的信息编制而成。



确保数据“准、全、净、活”



讲武坊人民委员会主席、坊选举委员会常务副主席瞿如勇表示，依托电子身份识别系统开展选民信息核查与更新，使选民名单能够按各投票区精准编制；选民证直接由系统打印，确保统一与安全。坊内全部候选材料已实现数字化，缩短了处理时间，提高了管理协同性。



另外，南门坊在选举宣传中应用二维码技术，选民可便捷查询投票地点、相关信息并提交意见建议，增强了公开性与问责性。



在市级层面，河内市越南祖国阵线委员会推出“选举信息数字地图”，整合选举单位、候选人名单与简历、行动计划及权威媒体链接，实现信息系统化，帮助选民以直观、实时更新的方式获取数据。

此外，数字地图还整合该委员会门户网站及各主流新闻、广播、电视媒体关于选举工作的宣传链接，使人民能够获得权威、及时、准确的信息来源，进一步提升选举过程的透明度。

青年推动技术落地



值得注意的是，选举数字化不仅来自专业机构，也离不开青年力量的创新参与。在河东坊，当地青年建设并将Chatbox投入使用，服务于选举工作，其围绕投票区域、选举单位、投票流程及相关指导文件等选民关切内容提供咨询支持。



河东坊祖国阵线委员会副主席、胡志明共青团书记阮进福表示，Chatbox的应用为人民便捷获取信息创造条件，助力地方依法、民主、透明地开展选举工作。



从人口数据管理、候选材料数字化、二维码应用、数字地图到Chatbox，数字基础设施正构建起服务于河内选举工作的技术生态系统，使选举流程更加精准高效，也更加公开透明、贴近人民。



在数字纪元中，每一张选票不仅受到法律框架保障，更依托于系统化、科学化的技术平台。正是在这样的基础上，选举日真正成为全民的节日，使人民当家作主权在全面、透明、可信的信息环境中得以实现。（完）