国会及人民议会选举：为国家重大节日做好万全准备

2026 年 3 月 15 日（星期日），全国选民将参加第十六届国会代表和 2026-2031 年任期各级人民议会代表选举。这是具有特别重要意义的政治事件，体现了人民在选拔德才兼备代表过程中的当家作主权。

据越共中央委员、国会秘书长、国会办公室主任、国家选举工作委员会办公室主任黎光孟表示，近段时间，选举筹备工作已同步、严密、科学、依法按进度开展。整个过程处于中央的集中统一领导之下，各政治系统机关之间保持了密切配合。

在中央层面，国家选举工作委员会已按法律规定完成了全部 27 份文件的发布工作，为选举流程各环节提供了充足的法律依据。此外，委员会还发布了 14 份决议和指导文件，以及 34 份面向地方的业务解答文件。这些文件聚焦于协商、选民名单编制、组织选民接待活动、保障安全秩序及信息技术应用等具体问题，确保了全系统的高度统一，最大限度减少失误。

国家选举委员会还参谋发布相关文件，其中强调，在机构组织和管理方式出现诸多新变化的背景下，必须加强党对选举工作的领导。这不仅是政治上的强调，更是各级党委和地方政府压实责任、落实到人、明确任务、确保进度的重要基础。

“ 864 名第十六届国会代表正式候选人名单已提前公布，确保了法定的人员结构、组成成分及差额比例。

相关环节均严格、公开、透明地执行，经过多轮审议并征求了居住地和工作地选民的意见。这是从源头上确保代表质量的关键步骤。

在地方层面，省、乡级选举委员会均按法定限期成立。全国 72195 个投票区已公示了 7300 多万名选民名单。名册核对工作经过多轮开展，并与人口数据库进行比对。

各投票点的基础设施、安保与消防方案以及突发情况应急预案均已具体落实。可以说，筹备工作不仅停留在宏观指导，更已深入到每个居民区、街道和村寨。

确保选举绝对安全

确保第十六届国会代表和 2026-2031 年任期各级人民议会代表选举的绝对安全，被确定为极其重要的政治任务，是选举取得成功的关键。深刻领会这一精神，越南人民公安和人民军队力量已同步、严密开展各项方案与计划，随时准备有效应对各种情况，确保不陷于被动，防止措手不及。

公安部被赋予两项重任：一是确保选举工作的绝对安全；二是与国家选举委员会及国会相关部门配合，将科学技术和信息技术应用于选举工作中。

公安部已发布指示及相关文件，以部署 50 项重点工作。在此基础上，各地公安机构已制实施计划，并与地方各级选举委员会配合，为地方党委和政府建言献策，确保治安秩序绝对稳定并推动信息技术在选举中的应用。

在治安秩序保障工作方面，所有与选举相关的治安情况均得到严密掌控。主动发现各类潜在复杂因素与风险，并坚持‘抓早抓小、抓源头、抓基层’的原则。候选人身份核查工作依法集中开展，紧跟选举筹备进程，及时与国家选举委员会协调，就未达标人员的处理方案向各级选举委员会提出建议。

网络安全、信息安全和通信安全保障工作得到坚决落实。公安部有效组织了多次打击犯罪专项行动，确保选举期间及全国 2026 丙午年春节期间的治安秩序。



对于信息技术在选举的应用，公安部已发布关于利用国家人口数据库和 VNeID 应用程序进行选民名单编制、选民证打印及选民管理软件运行的规定；并为全国各地开展了选举业务培训。



“ 截至目前，全国已有3321 个乡中的3320坊级单位（除黄沙特区外）通过该软件进行选民名单编制。

选民扫描二维码参加线上《选举法》知识竞赛。图/越通社

各单位已通过软件系统，将超过 7850 万名具备投票资格的选民分配至各投票区，完成率达 99.48%。尚未更新的选民数据主要涉及已故但家属未依法办理死亡申报手续的情况，或正处于调整、更换投票地过程中尚未补录入新选区的个别案例。

与公安部并行，国防部也做好教育宣传工作，提高了全体官兵和劳动者参加选举的认识与责任感；严格执行候选人推选程序；严密掌握形势，制定战斗准备方案；主动配合并按程序开展选举工作。



国防部持续开展保卫选举的战备演练，协同确保选举安全；主动预防并及时处置基层突发事件，严防敌对势力利用、煽动群众破坏选举。同时，加强边境及海上巡逻，筑牢主权防线，严防外部干扰因素影响选举进程的战备演练，协同确保选举安全；主动预防并及时处置基层突发事件，严防敌对势力利用、煽动群众破坏选举。同时，加强边境及海上巡逻，筑牢主权防线，严防外部干扰因素影响选举进程。



各地已为“山河大节”做好准备

越南第十六届国会代表和 2026-2031 年任期各级人民议会代表选举的热烈气氛正以高度紧迫、严谨和负责的精神传遍全国各地。

在首都河内市，从中心街道到郊区各社，随处可见红旗、横幅和庆祝选举标语，处处洋溢着喜庆色彩。在这一国家重大节日来临之际，紧张而兴奋的气氛弥漫在全市各个乡坊。投票站的消防、救援及救护方案均经过严密审查，职能部门已进入值班就绪状态，确保选举日绝对安全。

部分用于第十六届国会代表及2026 - 2031任期各级人民议会代表选举宣传活动的正式宣传海报样本。图/文化体育与旅游部

胡志明市选民名单已于 2 月 3 日公示，各项筹备工作正有序推进。此外，该市还成立了各工作组，对各地选举工作的合规性及进度进行实地检查、监督、指导与督促。

在全国其他省份，从繁华街道到居民区、街道小组，装饰布置工作同步展开，呈现出庄重而绚丽的面貌。各投票区的筹备工作正进入尾声，从公示选民名单、候选人简历到投票区布置均已准备就绪。此外，各地还准备了流动票箱，确保偏远地区、山区、海岛等地的选民都能行使公民权利。

此前，国家选举委员会已批准胡志明市的 4 个区域进行提前投票，共有 4000 多名选民参加。这些选民多为在海上执行长期任务的人员，或在特殊环境下工作、无法参加 3 月 15 日全国统一投票的人员。

随后，3 月 8 日上午，庆和省长沙特区、安江省土珠特区的军民以及广治省长山乡的布鲁-云乔族（Bru-Van Kieu）同胞也参加了第十六届国会代表及各级人民议会代表选举。这一时间比全国正式选举日提前了一周。

为了确保这一国家重大政治事件取得圆满成功，国会主席陈青敏要求各地绝不能掉以轻心，并强调了五项宝贵的经验：发扬全民族大团结力量；各级党委紧密领导；做好信息宣传工作；落实好人事选拔程序；主动掌握形势，深入基层，完善各项安保方案与计划，确保社会治安秩序稳定，确保选举绝对安全。（完）

国会与各级人民议会代表选举是具有重大意义的政治事件，体现了人民在选贤任能、行使当家作主权利方面的核心作用。（越通社与Viettel联合举办的“科技从心出发”奖组委会供图）