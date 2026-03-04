国会代表和人民议会代表选举：代表候选人承诺贴近选民、为民发声

越南祖国阵线宣光省常务委员会3月2日为第十六届国会代表第3号选举单位的候选人举行线上选民见面会。越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央宣教与民运部部长郑文决；越共中央委员、宣光省委书记侯阿令等代表出席会议。

会议主会场设在越南祖国阵线宣光省委员会总部，分会场设在第3号选举单位的各乡、坊人民委员会总部。



会上，越南祖国阵线宣光省委员会常务副主席何忠坚通报了第3号选举单位第十六届国会代表候选人的简历。



各位候选人阐述了各自的行动纲领，重点关注为完善体制机制建言献策，破解发展瓶颈，为宣光省可持续发展创造更有利条件；优先资源投入跨区域交通基础设施、数字基础设施、高科技农业、生态旅游及历史文化旅游等领域。



同时，各位候选人关注民族政策、可持续减贫、人力资源开发、职业培训、解决就业；提升基层教育、医疗质量，保护与弘扬各民族文化遗产；严格监督各项国家重点项目计划及公共投资项目的实施，确保预算资金有效使用等问题。

各位候选人承诺，若获得选民信任，当选为国会代表或人民议会代表，将竭尽全力，保持纯正道德品质，清正廉洁，成为选民与国会之间可靠的桥梁，与全省党委、政府和人民共同将宣光建设成为快速、可持续发展的省份。



在会议上，中央宣教与民运部部长郑文决代表各位候选人发言，高度评价选民在见面会上提出的意见；同时肯定这些意见深刻中肯，将得到充分汇总，向省领导和中央机构报告并交换意见，以提出解决困难的方案。若获得选民信任当选第十六届国会代表，他承诺将发扬责任精神，与选民保持密切联系，经常倾听、吸收意见，及时建议合适的机制和政策。希望宣光省选民继续发扬爱国主义、团结协助精神和革命传统，齐心协力为实现可持续减贫目标、建设日益发展的宣光省而努力奋斗。



宣光省选民对各位候选人的行动纲领和承诺表示认同和高度赞赏，同时希望各位候选人若当选，将认真履行国会代表的职责，言行一致，紧贴基层实际，及时提出切实可行的解决方案和政策，为提升人民生活品质作出贡献。