国会主席陈青敏：同奈省选举工作绝不允许出现任何失误

多举措多形式开展宣传和动员工作



深入同奈省新潮坊17号投票站开展督导检查时，陈青敏指出，同奈省人口规模达近450万人，其中少数民族人口超过42.1万人，占9.4%；宗教信徒约250多万人，其中天主教信徒约140万人；此外，各工业园区的暂住人口数量也较多。

鉴于上述特点，陈青敏要求，在宗教信徒，特别是天主教信徒密集地方，要充分发挥威望人士的作用，做好宣传和动员工作。特别是，选举日（2026年3月15日）恰逢星期日，因此地方政府须合理安排时间，为教徒去投票创造有利条件。

对于少数民族地区，陈青敏强调，要采取丰富多样的适当方式开展宣传动员工作，借助村乡贤、村长等威望人士，并使用少数民族语言进行宣传讲解，使选民充分理解全民选举日的重要意义。

此外，同奈省须与工业园区管理机构、企业及房东加强协调，及时掌握居民变动情况；为外出务工选民及临近选举日发生变动的选民依法行使选举权创造便利条件。



绝不允许出现任何失误



在与同奈省选举委员会举行工作会晤时，陈青敏指出，距选举日时间紧迫、仍有大量工作需要部署落实，陈青敏要求同奈省贯彻落实政治局、国家选举委员会的相关指示、结论和指导意见，为第十六届国会代表和2026-2031年任期各级人民议会代表选举成功进行做出贡献。



陈青敏要求，各位候选人必须以严肃认真的态度，通过线下或线上形式与选民接触，切实了解群众的心声和诉求，决不能敷衍了事、流于形式。



同时，主动将信息技术和数字化转型应用于选举工作中。在宣传渠道方面，不断拓展渠道，提高覆盖面和传播效果，确保选举工作安全、有序进行。



预计2025年3月底，国家选举委员会将公布选举结果及当选国会代表名单。陈青敏强调，绝不允许出现任何失误，哪怕是最细微的失误。



同奈省委书记、省国会代表团团长、选举工作指导委员会主任、省选举委员会主席武洪文强调将认真、全面、充分贯彻落实国会主席的指导意见，全力确保选举依法、公正、公平、公开及有序进行并取得圆满成功。



*3月5日上午，陈青敏出席了2号乡路建设项目一期工程启动仪式。这是同奈省重点基础设施工程之一，在逐步完善同奈省城市交通网络方面发挥着重要作用。该线路全长约9.5公里，设计为双向8车道。