“回归遗产之乡—2026”文化节：丰富多彩活动喜迎游客

北宁省人民委员会将举行联合国教科文组织证书颁授仪式，庆祝"东湖民间版画制作技艺"被列入亟待保护的非物质文化遗产名录，同时公布"安子—永严—昆山、劫泊"遗迹与名胜群被列入世界文化遗产名录，并正式启动"回归遗产之乡—2026"文化节。这是2月24日由北宁省人民委员会常务副主席梅山主持会议上公布的信息。

北宁省人民委员会常务副主席梅山强调，这是一系列具有重要意义的活动，旨在弘扬和推广已获世界认可的本省独特文化价值，同时为艺人、遗产传承社区与管理机构搭建交流互鉴平台，分享遗产保护经验。活动有助于激发民众对家乡历史文化传统的自豪感，提升社会各界在保护与弘扬遗产方面的责任意识，逐步实现"让遗产成为资产"的目标，为民众创造生计，推动地方旅游及经济社会发展。

安子庙会 图自越通社

为确保活动成功举办并产生广泛影响，省人民委员会领导建议组委会成员紧扣任务分工，同步推进宣传工作，加强与新闻媒体配合，建设专题专栏，同时强化数字平台和社交媒体传播，向国内外公众和游客广泛推介北宁这片土地、人民以及具有代表性的文化遗产价值。



颁授仪式暨文化节开幕式预计将于3月28日20时在北江坊2·3广场举行。文化节活动将从3月底持续至2026年4月初，在北江、京北、顺城、新安等坊陆续展开，内容丰富多样。



本届文化节的亮点是联合国教科文组织列名非物质文化遗产专场展演，来自全国6个省市的艺术团将参与演出，每项遗产展演时长约30至45分钟。此外，还将举办"非物质文化遗产色彩之旅"展示空间，呈现全国各地区代表性非遗项目。

活动期间，组委会还将举行"开会—朝圣永严祖地"活动，举办敬香仪式，缅怀竹林三祖，纪念陈仁宗、法螺、玄光三位祖师功德，举行祈求国泰民安法会、迎佛迎祖仪式及皈依诵经祈安仪式等宗教文化活动。



3月26日至30日，将在顺城坊东湖民间版画保护中心举办越南民间版画展览，重点展示以抗战为主题的民间版画作品，介绍东湖、金黄、行鼓、郎生等具有代表性的越南民间版画流派，并复原东湖民间版画集市，重现京北地区独特的传统文化风貌。



文化节期间还将举办多项特色文化旅游活动，如丙午春季北宁官贺民歌比赛、世界遗产专题展、少数民族文化展示、精品古物展及"官贺之乡春游体验"活动等。



此外，还将组织步行街活动，结合音乐演出、美食、绘画、杂技及同鱼村水上木偶戏表演；推广"一乡一品"（OCOP）产品；开展捉泥鳅、踩高跷、拔河等民间游戏；举办商贸旅游博览会、"回归遗产之乡"旅游线路及京北文化之乡FAMTRIP考察团活动。体育方面包括自由式摔跤、民族摔跤比赛，全国沙滩摔跤锦标赛及青年锦标赛，"全民健康奥林匹克跑步日"和全省越野赛等。



同时，还将举办响应文化节的系列活动，举办西安子春会、林庙会、丙午春报展、宝石与观赏生物展、Sloong hao对唱节及新山乡高原春集市等活动。（完）