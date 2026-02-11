喜迎丙午新春：烟花璀璨，寄寓“马到成功”之愿

2026丙午年除夕之夜，越南全国多地将举行烟花秀，用璀璨的烟花将夜空装点得流光溢彩，寄寓着“马到成功”的美好愿景，迎接充满期待的新年。

2026丙午年除夕之夜，越南全国多地将举行烟花秀，用璀璨的烟花将夜空装点得流光溢彩，寄寓着“马到成功”的美好愿景，迎接充满期待的新年。



首都河内及各大城市准备就绪迎除夕



越南首都河内将于除夕夜（2月17日）0点至0点15分，在全市所有坊、乡的34个地点燃放烟花。民众和游客还能沉浸在丰富多彩的文化、旅游和娱乐活动中，体验地道的“河内春节”氛围。



胡志明市将在17个地点燃放烟花喜迎新春，其中4个为高低空烟花结合燃放点，13个为低空烟花燃放点。同时，西贡动物园、市中心花街、书街等一系列春节活动也将举办，营造丰富的迎春空间。



海防、岘港、芹苴等其他大城市也在各江河岸边、公园及市区布置了多处烟花燃放点，期待将为市民和游客带来一场璀璨的视觉盛宴。



旅游重点地区迎新春活动亮点纷呈



2026年，嘉莱省是国家旅游年主办地，主题为“嘉莱—汇聚本色，传播绿色”。除了除夕夜的艺术表演和烟花燃放外，该省还将在年内举办超过100项文化体育活动，旨在开拓国内外游客市场，将该省发展成为区域重要旅游中心。2026年嘉莱国家旅游年开幕式预计在3月份举行。

2026丙午年除夕之夜，越南全国多地将举行烟花秀，用璀璨的烟花将夜空装点得流光溢彩。图自越通社

古都顺化——这片遗产之地将在旗台-午门区域举行高空烟花表演，丰田坊和真云-陵姑乡燃放低空烟花。顺化市也组织丰富多彩的文化艺术活动，营造欢乐祥和的节日氛围。



拥有下龙湾奇观的遗产之地广宁省，除夕夜将在全部54个乡、坊、特区燃放烟花。其中亮点是从2月14日至3月3日在下龙坊举办的“奇观湾畔花街与灯光秀”活动，预计将吸引大量游客前来观光打卡。



安江省将在4地举行烟花表演。其中富国特区2月16日（腊月二十九）将举办“富国开春迎新年—璀璨玉岛”迎春晚会，结合烟花燃放，在玉岛上打造一个绚烂的除夕之夜。



新春气息遍及全国各地



新春气息也传遍越南各地。位于越南北端的宣光省陇句乡，将首次在陇句国旗地区燃放烟花，开启当地特色鲜明的年初系列节庆活动。



据了解，除夕夜，北宁省设置21个烟花燃放点，宁平省5个，西宁省14个、金瓯5个等，各地也筹备了各项艺术节目，让民众在欢欣喜悦的气氛中迎接除夕。



在欢庆新春的同时，许多地方也注重做好社会保障工作，走访慰问优抚家庭、贫困户，确保所有民众都能过上一个富足的春节。



除夕夜璀璨绽放的烟花，不仅是一场赏心悦目的精神盛宴，更是遍布全国的对丙午年成功、繁荣与平安的信心和希望的象征。（完）