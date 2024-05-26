商业大学学生夺得第二十三届“汉语桥”越南赛区一等奖

5月25日上午，第二十三届“汉语桥”世界大学生中文比赛越南北部及中部赛区决赛在河内成功举办。本次比赛由中外语言交流合作中心和中国驻越南大使馆主办，越南河内大学承办，越南河内大学孔子学院和河内大学中文系协办。来自商业大学的杜俊杰

中国驻越南使馆教育参赞郑大伟致辞

中国驻越南使馆教育参赞郑大伟在致辞中强调，今年大学生“汉语桥”的主题是“天下一家”。当今世界，各国命运紧密相连，年轻人的梦想紧密交织。2022年阮富仲总书记访问中国以及去年12月中共中央总书记、国家主席习近平对越南进行的国事访问开创了中越两党两国关系新的里程碑，在深化中越全面战略合作伙伴关系基础上携手构建具有战略意义的中越命运共同体。两位总书记还指出中越友好的根基在人民、未来在青年，希望两国青年做中越友谊的传承者、亚太振兴的参与者、人类进步的开拓者。

河内大学阮氏菊芳副校长致辞

河内大学阮氏菊芳副校长在比赛开始前发表了讲话，她表示，越南的青年学生学好中文，就可以更好地了解中国悠久而灿烂的历史文化，学习中国各方面的先进经验。特别是在近年两国经贸往来越发密切的背景下，很多与此相关的工商企业急需汉语专业人才，或者懂汉语的技术人才，所以大家学好汉语无疑有利于个人就业，进而有利于越南经济的发展。

选手的才艺表演

选手的才艺表演

选手参加主题演讲

选手的才艺表演

据河内大学孔子学院院长杜青云介绍，比赛分四个环节，第一环节为知识问答，重点考核选手的中国国情知识、中国文化知识和汉语言知识。第二环节参赛选手以“天下一家”为主题进行演讲，重点考核选手的汉语文化综合运用能力。第三环节为抽题即兴演讲，重点考核选手的反应能力和汉语实际运用能力。第四环节为中华才艺表演，主要考核选手的中国文化才艺素质，选手可任意选择演唱或演绎中国歌曲、音乐、舞蹈、曲艺、杂技、乐器、书法、绘画、剪纸、武术等。评委组由河内大学孔子学院专职教师和越南的汉语及艺术专家组成。

军事科学学院的黄映玉同学获最佳才艺荣誉奖

中国驻越南使馆教育参赞郑大伟与独家赞助商TCL集团的冯其伦先生为前三名颁奖

来自越南北部和中部的河内大学、外交学院、外贸大学、河内国家大学下属社会科学与人文大学、升龙大学、河内国家大学下属外国语大学、河内师范大学、河内开放大学、河内首都大学、河内工业大学下属外语暨旅游学院、雄王大学、海防大学、岘港大学下属外国语大学、东亚大学、太原大学下属外国语学院等27所高校的29名大学生参加决赛。各环节比赛精彩纷呈，选手们既展示了较高的汉语水平和一定的中国文化素养，还把自己学习掌握的中华文化技能展现出来，赢得观众和评委的赞扬。经过激烈角逐，来自商业大学的杜俊杰同学摘取桂冠。此次比赛吸引众多观众前来观看了精彩的献艺、演讲和民乐演奏。（完）