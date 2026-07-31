唤醒首都河内的“旅游村寨”

河内不止有古街、还剑湖和千年文化遗产——如今，这座城市的旅游版图正悄然向郊外延伸，一批特色鲜明的社区旅游目的地逐渐走入公众视野。从浸润芒族风情的美德乡芒谷(Mường Cốc)，到展现瑶族生活图景的巴维板绵村（Bản Miền），再到荟萃54个民族文化的越南各民族文化旅游村，这些“旅游村寨”正为河内塑造别具一格的旅游名片，回应着国内外游客对体验式、绿色化、可持续旅游的深层期待。

芒谷距河内市中心约60公里，至今完好保留着半山区特有的自然肌理。本报记者 越强 摄

河内不止有古街、还剑湖和千年文化遗产——如今，这座城市的旅游版图正悄然向郊外延伸，一批特色鲜明的社区旅游目的地逐渐走入公众视野。从浸润芒族风情的美德乡芒谷(Mường Cốc)，到展现瑶族生活图景的巴维板绵村（Bản Miền），再到荟萃54个民族文化的越南各民族文化旅游村，这些“旅游村寨”正为河内塑造别具一格的旅游名片，回应着国内外游客对体验式、绿色化、可持续旅游的深层期待。



长久以来，河内以千年文献古都的身份享誉四方。还剑湖、三十六条古街、文庙—国子监、升龙皇城以及散落各地的传统手工艺村，共同构筑了首都旅游的经典底色。



然而，当全球旅游风向从“看风景”转向“品生活”，从浮光掠影式的观光转向沉浸式的文化对话，河内也顺势发掘出自身新的潜力——那些依然将传统浸润于日常的社区，正成为最具吸引力的活态空间。在这里，文化并非陈列于展柜，而是流淌在民居、灶台与居民的言语笑谈之间，让远道而来的人得以触摸一座城市最真实的脉搏。



坐落于巴维山脚下的板绵村，以瑶族传统草药、民族祭祀仪式和丰富多彩的民间艺术闻名遐迩。如今，这里早已不只是一处供人观光的景点，更是一方可沉浸、可体验的文化空间。游客可以亲身体验瑶族草药浴，跟随当地居民制作传统美食，聆听一味味草药背后代代相传的民族智慧，在与当地生活的近距离接触中，感受瑶族文化的独特魅力。



板绵村一家传统草药店负责人赵氏莺透露，自2024年4月河内市正式将板绵村列入社区旅游目的地名录以来，村内旅游活力显著提升。外国游客纷至沓来，对瑶族居民朴素而深厚的生活方式频频称道。



而河内社区旅游版图上最新的亮色，当属美德乡的芒谷。今年7月初，河内市旅游局联合地方政府正式推出以 “芒谷——触摸宁静”为主题的社区旅游产品，为首都旅游品牌版图再添重要一笔。



芒谷距河内市中心约60公里，至今完好保留着半山区特有的自然肌理——石灰岩山峦起伏，湖水澄澈，稻田层叠，芒族村寨安然隐于其间。这里最打动人的，不是精心雕琢的景致，而是自然而然的生活烟火。游客可入住传统高脚屋，骑行穿梭于稻田小径，或徒步探索低山丘陵，再以一顿地道的芒族风味餐食收束一日行程，每一刻都与宁静相触。



相较之下，位于同模的越南各民族文化旅游村则提供了一种更广阔的叙事框架。自2026年7月1日正式移交河内市管理后，这座文化村落被寄予厚望，不仅有望成为首都新的文化中心、旅游中心与文化产业聚集地，更有望催化河内西部区域的经济新增长极。



与静态陈列的传统博物馆截然不同，越南各民族文化旅游村是一座依然在呼吸的文化聚落。多个民族社群常年在此举办节庆仪式、展演传统手工艺、烹制民族佳肴，把各自的生活片段真诚地铺陈于访客面前。游客只需一日行程，便可从西原高脚公房（Nhà Rông）、埃地族（Ê Đê）长屋，走到岱依族与芒族的高脚屋，再抵高棉族、占族的传统民居，仿佛在时间的纵深与地域的广袤中完成了一次穿越越南的文化漫游。