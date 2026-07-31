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唤醒首都河内的“旅游村寨”

河内不止有古街、还剑湖和千年文化遗产——如今，这座城市的旅游版图正悄然向郊外延伸，一批特色鲜明的社区旅游目的地逐渐走入公众视野。从浸润芒族风情的美德乡芒谷(Mường Cốc)，到展现瑶族生活图景的巴维板绵村（Bản Miền），再到荟萃54个民族文化的越南各民族文化旅游村，这些“旅游村寨”正为河内塑造别具一格的旅游名片，回应着国内外游客对体验式、绿色化、可持续旅游的深层期待。
芒谷距河内市中心约60公里，至今完好保留着半山区特有的自然肌理。本报记者  越强  摄

河内不止有古街、还剑湖和千年文化遗产——如今，这座城市的旅游版图正悄然向郊外延伸，一批特色鲜明的社区旅游目的地逐渐走入公众视野。从浸润芒族风情的美德乡芒谷(Mường Cốc)，到展现瑶族生活图景的巴维板绵村（Bản Miền），再到荟萃54个民族文化的越南各民族文化旅游村，这些“旅游村寨”正为河内塑造别具一格的旅游名片，回应着国内外游客对体验式、绿色化、可持续旅游的深层期待。

长久以来，河内以千年文献古都的身份享誉四方。还剑湖、三十六条古街、文庙—国子监、升龙皇城以及散落各地的传统手工艺村，共同构筑了首都旅游的经典底色。

然而，当全球旅游风向从“看风景”转向“品生活”，从浮光掠影式的观光转向沉浸式的文化对话，河内也顺势发掘出自身新的潜力——那些依然将传统浸润于日常的社区，正成为最具吸引力的活态空间。在这里，文化并非陈列于展柜，而是流淌在民居、灶台与居民的言语笑谈之间，让远道而来的人得以触摸一座城市最真实的脉搏。

坐落于巴维山脚下的板绵村，以瑶族传统草药、民族祭祀仪式和丰富多彩的民间艺术闻名遐迩。如今，这里早已不只是一处供人观光的景点，更是一方可沉浸、可体验的文化空间。游客可以亲身体验瑶族草药浴，跟随当地居民制作传统美食，聆听一味味草药背后代代相传的民族智慧，在与当地生活的近距离接触中，感受瑶族文化的独特魅力。

板绵村一家传统草药店负责人赵氏莺透露，自2024年4月河内市正式将板绵村列入社区旅游目的地名录以来，村内旅游活力显著提升。外国游客纷至沓来，对瑶族居民朴素而深厚的生活方式频频称道。

而河内社区旅游版图上最新的亮色，当属美德乡的芒谷。今年7月初，河内市旅游局联合地方政府正式推出以 “芒谷——触摸宁静”为主题的社区旅游产品，为首都旅游品牌版图再添重要一笔。

芒谷距河内市中心约60公里，至今完好保留着半山区特有的自然肌理——石灰岩山峦起伏，湖水澄澈，稻田层叠，芒族村寨安然隐于其间。这里最打动人的，不是精心雕琢的景致，而是自然而然的生活烟火。游客可入住传统高脚屋，骑行穿梭于稻田小径，或徒步探索低山丘陵，再以一顿地道的芒族风味餐食收束一日行程，每一刻都与宁静相触。

相较之下，位于同模的越南各民族文化旅游村则提供了一种更广阔的叙事框架。自2026年7月1日正式移交河内市管理后，这座文化村落被寄予厚望，不仅有望成为首都新的文化中心、旅游中心与文化产业聚集地，更有望催化河内西部区域的经济新增长极。

与静态陈列的传统博物馆截然不同，越南各民族文化旅游村是一座依然在呼吸的文化聚落。多个民族社群常年在此举办节庆仪式、展演传统手工艺、烹制民族佳肴，把各自的生活片段真诚地铺陈于访客面前。游客只需一日行程，便可从西原高脚公房（Nhà Rông）、埃地族（Ê Đê）长屋，走到岱依族与芒族的高脚屋，再抵高棉族、占族的传统民居，仿佛在时间的纵深与地域的广袤中完成了一次穿越越南的文化漫游。

越南各民族文化旅游村内的民族文化交流节吸引了大批民众与游客前来参与。图自越通社


塑造“旅游村寨”的首都品牌

芒谷旅游产品的崭新亮相、板绵村的活力以及各民族文化旅游村的定位重塑，共同勾勒出河内社区旅游生态体系逐渐成型的轮廓。

但客观而言，这些“旅游村寨”尚处起步阶段。接待规模有限，产品层次仍显单一，景点之间缺乏顺畅串联，游客停留时间普遍偏短。要让它们真正从“点缀”走向“支撑”，从“新鲜”走向“经典”，河内亟需制定一份立足长远、系统有序且始终将社区置于核心位置的发展蓝图。

河内旅游协会副主席阮进达指出，各目的地应摒弃各自为战的惯性，转向构建联动共生的社区旅游网络。目前各地虽特色分明，却缺少有效衔接，难以凝聚成一条完整的体验链。

事实上，这些景点在地理上彼此相近，完全有条件整合成两至三日的中程线路。例如，游客可从山西—巴维地区出发，探访板绵村及周边生态景区；随后移步越南各民族文化旅游村，沉浸式领略54个民族的文化全景；最后南行至芒谷，再结合香山风景区与美德县传统手工艺村，形成一条自然与人文交错的深度旅程。

越南绿色旅游协会主席冯光胜则强调，每一个“旅游村寨”都必须拥有属于自己的文化叙事——这是可持续发展的根基所在。

他建议，芒谷应锁定芒族文化、半山区自然景观与田园静谧体验为核心；板绵村则聚焦瑶族文化、草药养生与康养度假；而越南各民族文化旅游村应当成为民族文化节庆、艺术展演、手工艺活态展示及国家级文化项目的常态化平台，以此突破“节庆热闹、平日冷清”的困局，实现全年持续引流。

Travelogy旅行社总经理武文宣关注到住宿配套的短板。他认为，要真正拉长游客停留时间，各地须着力提升高品质民宿及其相关服务设施，让“留得下”成为可能。

在数字化浪潮席卷旅游业的当下，河内亦可建立专属的社区旅游数字地图平台，将住宿预订、线路定制、在线支付与多语言智能导览融为一体，以技术为文化体验赋能，让游客的每一次探访都更顺畅、更深入。

归根结底，河内社区旅游最具竞争力的资板，并非奇山异水，亦非奢华设施，而是那份植根于乡土、流淌于日常的文化厚度。

在河内朝着区域重要旅游中心稳步迈进的征途中，这些“旅游村寨”或许不会成为游客量最大的目的地，却极有可能成为最令人回味、最触及心灵的那一处风景。（完）

报道/越通社 越南画报

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