松门、越门和草洲（Cồn Cỏ）特区正面临成为广治省乃至越南中部地区海洋旅游"黄金三角"的机遇。为有效挖掘这一潜力，当地政府需要从大众旅游转向开拓高端细分市场，发挥静谧空间、绿色建筑和历史深度的优势。

松门距东河约35公里，自20世纪初起就是著名的度假胜地，因其细腻的白沙滩和原始风光被法国人称为"海滩女王"。作家阮遵也曾将该海滩描述为越南最美海滩之一，那里的海水颜色随阳光变幻，从碧绿、蔚蓝到嫣红。此处的天光与海浪相互交融，营造出充满生机与自然气息的景观。

位于松门以南15公里处的是越门海滩，坐落在石捍河口。自20世纪90年代该省注重发展海洋经济以来，这一区域开始被规划并接待游客。越门地理位置便利，距东河约15公里，位于东西经济走廊的起点，有助于推动旅游基础设施投资。该海滩至今仍保持着原始风貌，有防风椰林和凉爽的海水，对夏季游客颇具吸引力。

在草洲特区，旅游业被确定为支柱产业，占经济结构的70%以上。当地致力于发展与生物多样性保护和海洋环境保护相结合的可持续旅游。广治航空港正在松门和越门两个旅游区之间建设，距草洲约30公里，预计年内投入运营，为吸引游客创造便利条件。

广治省文化体育旅游厅厅长黎明俊表示，广治省第一次党代会决议（2025-2030年）确定松门、越门和草洲特区为三个海洋旅游重点区域。为形成高端度假区，需要以低密度进行规划，优先绿色建筑，限制高层酒店，优先与自然地形协调的别墅、平房。交通基础设施需要和谐设计，鼓励使用电动车、自行车，并将松门至越门的道路升级为景观道路。

此外，旅游产品需定位为高端且与环境友好的产品，如自然疗法、水疗、户外瑜伽、潜水、探索海龟和原始森林等，同时关注开发历史、宗教旅游产品。广治拥有独特的历史低温，这里的高档还体现在文化深度上，需要有懂得讲述松门、永木、17度纬线、越门、草洲故事的导游，通过度假村内的艺术展示空间巧妙地呈现，将这片昔日激烈战场的静谧之地转化为感恩与和平的空间。（完）