哈罗德·布朗宁为保护野生动物做出贡献

来自英国的哈罗德·布朗宁（Harold Browning）将有关野生动物的知识、技能和经验带到越南，希望能为制止野生动物非法贸易和保护越南生态系出力。

2015 年，布朗宁被“四爪”组织派来越南后，他和同事成立了越南四爪组织，设计和建立宁平熊类保护中心，总面积约 900 多平方米，包括笼舍区和户外活动场。

在越南四爪组织属下宁平熊类保护中心工作的三年中，布朗宁团队已拯救护理遭受非法提取胆汁和其他部位的46只熊。他说，每天看到获救动物逐渐康复就是他的工作动力和快乐。



布朗宁是一位特别的野生动物专家，正在河内野生动物救护中心工作。本报记者 陈清江 摄

在河内野生动物救护中心工作 7 年中，布朗宁做出了不少贡献。本报记者 陈清江 摄



为老虎设计户外活动场。本报记者 陈清江 摄 布朗宁每天接触动物，了解其习性，从而设计出合适的笼舍。本报记者 陈清江 摄







布朗宁在安慰一只被迁徙的熊。图/资料 老虎得到布朗宁的特别关心。本报记者 陈清江 摄

哈罗德·布朗宁曾在英国朗利特野生动物园担任犀牛和有蹄类动物护理监管 3 年（2011 -2014 年）。2014-2017年，担任科索沃四爪组织管理，越南四爪组织副主任。2018 年至今，担任亚洲动物组织属下河内野生动物救护中心的动物福利顾问。

2018 年，他担任亚洲动物组织属下河内野生动物救护中心的动物福利顾问。该中心每年收救约1000-1700只动物，而场地只有1公顷，笼舍条件不好。因此，他根据科学研究和实际需要编写了关于动物隔离-检疫、饮食、护理、笼舍设计等综合性手册，随后被翻译成越文。



河内野生动物救护中心主任梁春洪（蓝西服）与布朗宁讨论虎笼设计。本报记者 陈清江 摄



布朗宁与老虎饲养员在户外活动区交谈工作。本报记者 陈清江 摄

布朗宁与中心的工作人员分享他的职业故事。本报记者 陈清江 摄

布朗宁指导同事用竹子修建笼舍。图/资料

此外，他还与广平省峰牙-己榜国家公园和老街省黄连国家公园合作，兼任得乐省约敦国家公园和同奈省吉仙国家公园动物救护中心顾问。



