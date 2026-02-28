Báo Ảnh Việt Nam

发展沿海森林 推动绿色经济

“2021-2030年保护和开发沿海地区森林，应对气候变化并促进绿色增长”方案实施5年来，已取得可喜成绩，体现了全国范围内恢复和发展绿色屏障——沿海森林的巨大努力。

克服诸多挑战

Thiết kế chưa có tên (1)

越南沿海地区，特别是拥有全国75%红树林面积夫人九龙江三角洲，正遭受海平面上升、海岸侵蚀以及沿海防护林和特种林（包括红树林和防风林、防飞沙林）丧失的严重影响。导致此状况的原因主要是气候变化的影响和人类活动（水产养殖、建设、毁林等）的干扰。

tt-rung-ngapman-minh-7692.jpg

“2021-2030年保护和开发沿海地区森林，应对气候变化并促进绿色增长”方案（以下简称“方案”）于2021年10月4日获得越南政府总理批准，被视为一项重要的努力和全面解决方案，旨在恢复和发展沿海森林这一“绿色屏障”、“绿色城墙”系统，以应对日益加剧的气候变化影响，服务于可持续发展，为建设绿色越南贡献力量。

image (2)
image (2)
21072019071610361vna_potal_ca_mau_phat_dong_phong_trao_trong_rung_ngap_man_tren_toan_quoc_162431298_3980976.jpg
image (1)
image (1)
hinh-7-1440217179.jpg

全面开展沿海森林恢复与发展工作。图自越通社

据越南农业与环境部数据，2021-2025年阶段，全国沿海省市已成功保护了28.1万公顷沿海森林，完成方案计划（27.6万公顷）的102%。各地还成功营造了1.1627万公顷森林，其中包括红树林7741公顷，防风防沙林4185公顷；完成方案计划（2万公顷）的58%。

164608_trai-nghiem-ve-hoang-so-cua-song-nuoc-ngap-man-ngay-gan-thu-do.jpg
全国沿海各省市已完成28.1万公顷沿海森林的保护工作，达计划的102%。图自越通社

新造、补植和恢复的1.1627万公顷沿海森林为提高森林面积和质量、发挥沿海森林的防护作用做出了贡献；履行了在应对气候变化和海平面上升方面对国际社会的承诺和责任。

110214_rungngapman-500x375.jpg
15-04-16-rung-phong-ho.jpg
4-jpg-3fmod-3dajperes-26amp-3bcvid-3d.png
3-jpg-3fmod-3dajperes-26amp-3bcvid-3d.png
2-jpg-3fmod-3dajperes-26amp-3bcvid-3d.png

沿海植树造林的成果，有助于增强沿海防护林的生态屏障功能。图自越通社

尽管取得了具有多重意义的进展，但沿海森林发展仍是一项艰巨任务，面临诸多困难和挑战。根据农业与环境部的评估，沿海省市每年遭受高频率台风和热带低气压、高潮和干热风影响；加之气候变化、海平面上升导致河口海岸侵蚀、土地流失、森林丧失，给造林活动带来困难，导致沿海生态系统退化。

rung-ven-bien.jpg
cyuxwg2l.jpg
z7322251507870_843e0ceeaea599c032a358d6ca9637ac-114353_902-151514.webp
0022.png

气候变化、海平面上升及地面沉降导致海岸侵蚀日益严重，对土地、红树林以及水利系统构成威胁。图自越通社

可用于沿海造林的土地日益减少且愈发困难。此外，将规划用于沿海造林的土地和森林用途转为其他目的，以及非法侵占林地用于水产养殖捕捞、工业发展、度假旅游等状况，对沿海森林的保护和发展工作产生了不利影响。

多位气候变化和红树林专家还指出，来自工业区或水产养殖区的环境污染，以及海岸垃圾等，导致森林的营造、抚育和保护活动面临诸多困难。国际自然保护联盟（IUCN）专家阮清峰博士指出，在此背景下，在脆弱地区恢复红树林需要能够平衡经济效益和环境利益的新方法。

z7322025144840_8f1ebdbe81cbcae655b1d9bf36c8e9ef-104241_39-092542.webp

在此背景下，在脆弱地区恢复红树林需要能够平衡经济效益和环境利益的新方法。

国际自然保护联盟（IUCN）专家阮清峰博士

根据方案目标，2026-2030年阶段恢复和发展森林的任务仍然非常艰巨；其中，新造林5088公顷（红树林3236公顷，在土质、沙地立地造林1852公顷）；补植、恢复和改造增密森林1514公顷（红树林683公顷和在土质、沙地立地造林831公顷）。

tt-dtsq-unesco-11p-v-h84-h84-2833.jpg

据越南农业与环境部林业与林检局副局长赵文力表示，为继续成功实施提案，沿海地区各地需重点调查、详细评估立地条件，选择适宜的造林树种、造林季节以及采用合适的营林技术措施，以提高成林率。同时，推广将沿海区域森林保护与发展与农林渔业相结合生产模式，支持沿海社区生计发展。

image.jpg
potal_doi_tac_tu_cong_hoa_lien_bang_duc_ho_tro_phu_yen_trong_rung_ven_bien_stand_1.jpg
potal_doi_tac_tu_cong_hoa_lien_bang_duc_ho_tro_phu_yen_trong_rung_ven_bien_stand.jpg
tronh.jpeg

德国与得乐省（原富安省）林业发展专家在沿海防护林区进行考察。图自越通社

此外，需要实现提案实施资金来源多元化；继续有效实施正在进行中的官方发展援助项目；鼓励并为企业、组织和个人参与创造条件，携手地方共同成功实施沿海区域森林发展项目，助力增强生物多样性、森林碳储存和吸收。

potal-no-luc-phuc-hoi-vanh-dai-xanh-rung-ngap-man-ung-pho-voi-bien-doi-khi-hau-o-nam-trung-bo-7411492-3821.jpg
image (1)
image (1)
potal-no-luc-phuc-hoi-vanh-dai-xanh-rung-ngap-man-ung-pho-voi-bien-doi-khi-hau-o-nam-trung-bo-7411504-7589.jpg
potal-no-luc-phuc-hoi-vanh-dai-xanh-rung-ngap-man-ung-pho-voi-bien-doi-khi-hau-o-nam-trung-bo-7411536-4450.jpg
potal-no-luc-phuc-hoi-vanh-dai-xanh-rung-ngap-man-ung-pho-voi-bien-doi-khi-hau-o-nam-trung-bo-7411495-9311.jpg
z7322036930097_5506142e7b430c286f6b4b524b90feef-104249_974-092543 (1)

沿海森林——应对日益严峻的气候变化影响的“绿色屏障”。图自越通社

国内外的组织、企业、捐助方正发挥积极作用，开展众多沿海森林发展项目，不仅带来森林恢复、新造的面积成果，还结合多种解决方案，确保居民可持续生计，推动地方循环经济和绿色转型。

国际自然保护联盟（IUCN）自2023年至2027年在金瓯省和芹苴市实施的“通过恢复红树林和基于自然的综合解决方案增强九龙江三角洲沿海区域韧性”项目。世界自然基金会越南办公室（WWF-Vietnam）实施两个项目：“增强九龙江三角洲沿海区域红树林生态系统、农业生态系统和当地社区的气候韧性”项目（2022年2月-2025年12月）；“金瓯角国家公园红树林恢复与碳汇”项目（2020-2025年），其目标为恢复150公顷红树林，提升地方认知，改善社区生计。

“绿色屏障”的恢复和发展也特别注重沿海居民的作用。金瓯省农业与环境厅副厅长潘明志表示，生活在林边居民的共识是决定金瓯省森林保护可持续性的关键因素。潘明志强调：“居民对森林在海岸防护中作用的认识日益提高，特别是通过可持续森林-虾类（生态虾）模式，更清楚地认识到森林带来的益处，从而积极参与森林保护、新造和恢复；逐步形成可持续生产习惯，将生计利益与护林责任相结合。”（完）

携手恢复和发展“绿色屏障”。图自越通社

报道/越南画报 越通社

