印度学者：越共中央总书记、国家主席苏林访印助力将越印关系提升至新高度

值此越共中央总书记、国家主席苏林对印度进行国事访问之际，越通社驻新德里记者就此次访问的意义及两国关系前景对德里大学的拉吉夫·兰詹（Rajiv Ranjan）博士进行了采访。

拉吉夫·兰詹博士认为，苏林总书记对印度进行国事访问具有特殊意义，因为这是苏林担任新领导职务后的首次出访。这反映了越印关系积极发展且日益深化的势头。



拉吉夫·兰詹也认为，此次访问不仅有助于推动双边关系，在推动多极化和多边化的世界秩序，以及构建一个更加平衡、包容的亚洲方面也具有更广泛的意义。



印度学者还对两国领导人重申越南在印太地区（Indo-Pacific），特别是在推动自由、开放和包容性的地区愿景方面的作用给予高度评价。他指出，这表明越南在印度的外交政策和地区战略中正占据着日益重要的地位。



在谈到访问的具体成果时，拉吉夫·兰詹强调，双方在医疗、教育等多个领域中签署了13份谅解备忘录 (MoU)，这充分表明印度将越南视为可靠的战略合作伙伴。



拉吉夫·兰詹同时认为，越印关系的根基还源于悠久的历史与文明联系。他指出，越印有着深厚的文化和精神纽带，其中佛教是两国人民之间重要的沟通桥梁。因此，两国目前正致力于将这一文明连接的基础，转化为更具实质性和高效的战略伙伴关系。



拉吉夫·兰詹坚信，越印关系将继续强劲发展，并成为亚洲以及印太地区重要的支柱之一。（完）