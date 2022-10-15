卢卡斯·柯南建筑师和越南同事将首都老旧的公共场地改造成亲近大自然的新游乐场，让“宜居河内”的孩子们有个尽情玩耍的空间。

卢卡斯·柯南1997 年出生于德国，在法国长大。在加拿大魁北克蒙特利尔大学就读景观设计系，毕业留校当助教，后来在Oxalis联合景观建筑师工作室供职。他的老师，城市规划专家丹妮尔·拉贝请他赴越从事城市游乐场改造工作。

来到河内，发现这个城市很多胡同纵横交错，房屋建筑古香古色，他颇感诧异和有趣。

柯南和章阳渡坊居民谈话。本报记者 越强 摄

柯南与Think Playgrounds社会公司经理朱金德建筑师和志愿青年考察实地。图/资料

柯南起草设计图。本报记者 越强 摄

他同“游乐场构思公司”合作，设计章阳渡139号巷的“红河岸边园林游乐场”。此地原是个垃圾场，环境污染严重，影响居民生活。借助在加拿大和欧洲的景观设计实践经验，他为该项目提供了技术支持。

项目于2021年初启动，园林开始形成时，来自墨西哥、巴黎、蒙特利尔和河内四个城市的志愿青年踊跃参与。章阳坊妇联会发出号召，得到群众热烈响应，纷纷参加种植树木花草，打造葱茏翠绿的园林。

这是柯南参与设计的河内首座亲近自然的社区园林游乐场。红河岸边呈现了一道美丽的自然景观，居住在这里的人们，尤其是儿童有了一个游乐空间而喜上眉梢。看见他们在这里舒坦地休闲，欢快地游玩，柯南感到乐滋滋的。

柯南在园林游乐场。本报记者 越强 摄

柯南考察花木的发育。本报记者 越强 摄

柯南教章阳渡坊两名学生画他们梦想的生活空间。本报记者 越强 摄

目睹孩子们在新游戏场玩耍，柯南喜笑颜开。本报记者 越强 摄

除了这个游乐场，他还参与河内新梅二号小区游乐场的设计和改造，吸引孩子们，包括残疾儿童来游玩。

出于对越南的热爱，今后他继续和越南同事一起开展更多游乐场改造项目，将荒废、污染、破旧的空间变成新的绿色清洁场地，创建亲近自然的社区。