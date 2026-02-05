升龙皇城举办多项特色活动迎接丙午年春节

为保护和弘扬传统文化价值，满足人民群众和游客在2026年丙午年春节期间参观、体验的需求，升龙—河内遗产保护中心在升龙皇城世界文化遗产区举办一系列春节文化、礼仪与体验活动。

活动自2026年2月1日（即乙巳年腊月十四）持续至2月25日（即丙午年正月初九），通过生动再现黎中兴时期宫廷春节与古代升龙民间春节风貌，传播和弘扬民族文化遗产价值。



本次活动的一大亮点是专题陈列与展览。传统民间春节展示空间以一户升龙城内市民家庭为原型，重现祭祀祖先、张贴年画、包粽子、求字、拜年祝福、给压岁钱、赏花迎春等春节习俗，充分展现古代升龙街市文化与建筑风貌。



与此同时，黎中兴时期宫廷春节礼仪展示空间系统介绍朝廷隆重庄严的春节仪式，包括进历礼、进春牛礼、挂春幡礼、正旦朝贺礼仪等内容，通过图文展板、复原绘画、仿制文物及在敬天殿前广场复原的向君王进表祝贺仪式空间，生动呈现宫廷春节礼制。

活动期间，还举办“记忆中的春节”历史影像资料展，介绍河内及北部地区人民在艰难岁月中的春节生活画面；并推出“越南文化遗产——从传统到现代的生命力”专题展示，旨在增强公众对文化遗产保护与传承工作的认知。

与展陈活动同步开展的，还有“辞旧迎新”传统礼仪再现活动，如放鲤鱼送灶君上天、插春幡子仪式以及升龙皇城宫廷换岗仪式，为公众带来直观、生动的千年遗产空间体验。



此外，传统的拆春幡仪式、开春礼、水上木偶戏表演以及以“春节就是幸福”为主题的“Happy Tết”系列活动也陆续举行，为首都春季文化旅游增添亮点。



通过这一系列丰富多彩的活动，升龙皇城—河内遗产区继续彰显其作为河内重要文化地标的地位，为传承和弘扬传统春节文化、推动可持续旅游发展作出积极贡献。（完）