区块链成为越南战略性数字基础设施

根据科技部于2025年10月8日发布的第3090/QĐ-BKHCN号决定所公布的《国家数字总体架构框架》，国家区块链平台（NDAChain）作为贯通中央至地方的统一数字基础设施，正逐步发挥成效。



越南首个区块链基础设施



国家区块链平台NDAChain由公安部牵头开发，并与国家数据中心及国家数据协会（NDA）协作建设，目前已完成技术基础设施、国家标准体系及核心功能建设。



NDAChain代表表示：“区块链正从交易技术转变为数据经济的核心基础设施。通过NDAChain，越南不仅掌握了核心技术，还构建了国家数据统一认证层，使从公共行政到商业活动的所有数字交易都实现透明化和可验证。”

截至2025年12月，该平台已在国家数据中心及TH Group、Sun Group、MISA、VNVC、国家条码中心等战略合作伙伴部署15个验证节点并稳定试运行。系统已记录超过600万笔认证交易，显示出国家级规模运行能力。



国家数据协会表示，NDAChain系统将继续将验证节点网络扩展至科技集团、区域数据中心以及各省市，构建低延迟、高容错的多区域认证网络，为与各行业、各领域平台的整合做好准备。



数据认证与数据资产化



NDAChain采用三层架构：第一层为核心区块链层——负责数据认证与数据完整性保障；第二层为服务平台及行业区块链平台，如NDADID、国家数据交易平台； 第三层为民生应用与公共服务平台，如NDATrace、NDAKey。

NDAChain已发布开放式API/SDK接口，允许各部委、地方政府及企业便捷接入、开发并部署基于该统一基础设施的数据认证应用。



在此基础上，PILA公司已构建包括NDAChain区块链基础设施、去中心化身份平台NDADID、数字身份管理应用NDAKey以及产品溯源与认证平台NDATrace在内的生态系统，逐步成为越南重要的数字资产基础设施。



NDADID和NDAKey平台为个人、企业及数据实体提供数字身份认证。与数字身份相关的各类资产——包括档案、证书、所有权等——均以数字证书形式通过区块链技术进行认证与保护。NDATrace则将数字资产概念扩展至商品和供应链领域。每件产品均配备唯一识别码，包含产地、质量标准、流通路径及相关认证信息，所有数据均公开透明，可在全球范围内进行验证与追溯。



当越南区块链基础设施（如NDADID、NDATrace等）与国际区块链体系实现互联互通时，越南将有机会构建基于国际信任机制的生产与贸易生态体系。

PILA公司首席执行官阮富勇表示：“区块链是目前唯一能够同时保障三项核心要素的技术：真实性——所有信息均可溯源验证；完整性——数据不可篡改；可追溯性——资产的完整历史被透明保存。”



据胡志明市区块链分会介绍，其成员已开展40多个区块链技术试点项目，涵盖农产品溯源、物流、电子商务及公共数据管理等领域。



胡志明市电子传媒协会主席（该区块链分会主管单位）阮贵和表示：“我们录得多个已进入实际应用的模式，如文件认证、公共资产管理、农产品及商品溯源等。令人欣慰的是，企业已将区块链作为实际应用技术，而不再仅仅停留在试验阶段。”



阮贵和指出，胡志明市正在落实政治局第57-NQ/TW号决议，推动科技发展、创新突破及国家数字化转型，其中区块链在促进数字化转型、推动经济社会发展方面发挥重要作用，特别是在知识产权管理、溯源体系建设、防伪打假及构建透明数据系统方面具有关键意义。(完)