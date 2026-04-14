加强越中政治互信 拓展务实合作

在越共中央总书记、国家主席苏林即将对中国进行访问之际，中国中央民族大学新闻与传播学院副院长曲强教授在北京接受越通社记者采访，就此访的意义及两国合作前景进行了交流。

曲强教授认为，当前越中两党两国关系已进入新的发展阶段，高层交往日益频繁，合作深度不断拓展。自2022年以来，双方逐步形成高层年度定期会晤机制，体现了两党两国“同志加兄弟”的关系在制度层面得到巩固，也为传统关系赋予了新的内涵。



关于此访重点，曲强强调，首先是继续落实两国高层达成的重要共识，特别是双边关系中的“六个更”要求，包括更务实的合作、更稳固的安全、更紧密的协调及更高水平的政治互信。这些方向不仅需要在高层推进，也应在各部委、地方、学术机构、企业及民间合作机制中深入落实。

曲强指出，经贸合作仍是重中之重。越南未来实现10%以上的增长目标，对深化对华经济合作提出更高要求。双方应大力推动双边贸易，强化技术交流，加快基础设施互联互通项目，如老街—河内—海防铁路与中国铁路网络对接，以及电力和能源领域合作。同时，“一带一路”框架及中国—东盟合作机制也是重要动力，有助于促进区域经济联通和供应链发展。

在全球经济充满不确定性的背景下，越南与中国需要继续保持紧密协调，以有效应对外部冲击，同时推动供应链和国际贸易向更加稳定、可持续的方向转型。

在对外政策方面，曲强认为，越南坚持独立自主、以国家利益为核心的方针。加强两国在地区和全球问题上的协调，将有助于双方维护自身利益，并为和平、稳定与共同发展作出贡献。

谈及高层频繁互访的意义，曲强表示，这有助于为双边关系提供战略引领，增强政治互信、有效管控分歧并推动务实合作。

两国政治制度高度相似，同时都是中国—东盟区域供应链的重要环节，对全球供应链稳定发挥积极作用。

曲强指出，近期中国进出口总额增长超出全球预期，其中进口增长约19%，出口增长约20%。这既体现中国自身努力，也得益于与东盟特别是越南的紧密合作。同时，越南经济在复杂国际环境下仍保持良好增长，显示双边合作的巨大潜力。

从区域层面看，越中双方在增强政治互信、管控分歧和维护稳定方面配合有效，使中国—东盟地区成为全球少数兼具高增长与政治安全稳定的区域之一。

曲强表示，苏林此次访华有望进一步深化越中全面战略合作伙伴关系，推动构建具有战略意义的越中命运共同体。在政治互信不断增强、务实合作持续拓展、利益纽带日益紧密的基础上，双边关系预计将保持稳定、可持续发展，为地区乃至世界和平、稳定与发展作出积极贡献。（完）