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加强越中政治互信 拓展务实合作
曲强教授认为，当前越中两党两国关系已进入新的发展阶段，高层交往日益频繁，合作深度不断拓展。自2022年以来，双方逐步形成高层年度定期会晤机制，体现了两党两国“同志加兄弟”的关系在制度层面得到巩固，也为传统关系赋予了新的内涵。
关于此访重点，曲强强调，首先是继续落实两国高层达成的重要共识，特别是双边关系中的“六个更”要求，包括更务实的合作、更稳固的安全、更紧密的协调及更高水平的政治互信。这些方向不仅需要在高层推进，也应在各部委、地方、学术机构、企业及民间合作机制中深入落实。
曲强指出，经贸合作仍是重中之重。越南未来实现10%以上的增长目标，对深化对华经济合作提出更高要求。双方应大力推动双边贸易，强化技术交流，加快基础设施互联互通项目，如老街—河内—海防铁路与中国铁路网络对接，以及电力和能源领域合作。同时，“一带一路”框架及中国—东盟合作机制也是重要动力，有助于促进区域经济联通和供应链发展。
在全球经济充满不确定性的背景下，越南与中国需要继续保持紧密协调，以有效应对外部冲击，同时推动供应链和国际贸易向更加稳定、可持续的方向转型。
在对外政策方面，曲强认为，越南坚持独立自主、以国家利益为核心的方针。加强两国在地区和全球问题上的协调，将有助于双方维护自身利益，并为和平、稳定与共同发展作出贡献。
谈及高层频繁互访的意义，曲强表示，这有助于为双边关系提供战略引领，增强政治互信、有效管控分歧并推动务实合作。
两国政治制度高度相似，同时都是中国—东盟区域供应链的重要环节，对全球供应链稳定发挥积极作用。
曲强指出，近期中国进出口总额增长超出全球预期，其中进口增长约19%，出口增长约20%。这既体现中国自身努力，也得益于与东盟特别是越南的紧密合作。同时，越南经济在复杂国际环境下仍保持良好增长，显示双边合作的巨大潜力。
从区域层面看，越中双方在增强政治互信、管控分歧和维护稳定方面配合有效，使中国—东盟地区成为全球少数兼具高增长与政治安全稳定的区域之一。
曲强表示，苏林此次访华有望进一步深化越中全面战略合作伙伴关系，推动构建具有战略意义的越中命运共同体。在政治互信不断增强、务实合作持续拓展、利益纽带日益紧密的基础上，双边关系预计将保持稳定、可持续发展，为地区乃至世界和平、稳定与发展作出积极贡献。（完）