前江江心的流木“博物馆”

前江省延洲乡（Cù Lao Giêng）居民阮文仪正守护着一个巨大的流木锦集。这是他经过20多年孜孜不倦地打捞与保存而形成的前江江心的流木“博物馆”。那些曾经静静躺在江底的木头，经过他的双手，变成了独一无二的雕刻艺术品，成为了西部水乡中一处独特的观光胜地。

收罗大江“记忆”的人

二十多年前，阮文仪与延洲乡居民经常潜入前江，打捞卡在江底的断树残枝，以疏通航道，确保过往船只的安全。在浑浊的冲积水中，他注意到一些被岁月冲刷的大木头，只剩下坚硬的木芯，带着奇特的扭曲纹理。

他回忆道：“每一块木头似乎都有自己的形态。有的弯弯曲曲像一条龙，有的像鸟儿的翅膀，或者像一个站立的人影。”起初，他只是觉得漂亮，舍不得让它们被烧成木炭或柴火，于是留下了几根。随着打捞次数的增多，他越发被流木的自然美所吸引。运上岸的流木越来越多，他的这份热忱也随之增长。

阮文仪介绍说，流木是大树被洪水冲走并在水中浸泡数十年甚至更久后留下的木芯。随着时间的推移，外皮逐渐腐烂，只剩下坚硬且形状各异、绝不重复的木芯。正是这种“独特性”，让他不把它们看作无生命的木头，而是时间的痕迹，是留存下来的大江“记忆”。

位于安江省延洲乡燕洲的流木观光景区，在宁静的前江中格外醒目。图片来源：越通社

当收藏量逐渐增加到数百根时，阮文仪开始考虑将它们安置在一个共同的空间里，而不是任其散落、日晒雨淋或被当作燃料。

大约三年前，他决定动用燕洲近6公顷的土地，并申请投资兴建以流木为主要素材的观光景区。没有详细的蓝图，没有复杂的设计，所有项目都根据每根木头的自然形状而建成。他观察、沉思，然后将它们摆放在合适的位置，仿佛每根木头都找到了属于自己的归宿。

漫步在展示区，许多游客频频驻足，观察那一道道纹理，以及蜿蜒如龙蛇般的流木块。有人轻轻抚摸光滑的木面，有人则痴迷地记录下那些令人产生独特联想的形状。

七载光阴刻画越南乡魂

除了流木景观装置，阮文仪还拥有一件令游客震撼的独特艺术品：一副长近25米、重约20吨的巨型流木画。该作品完全由前江江底打捞出的天然流木制成。为了完成这件作品，他邀请了5位来自顺化的艺人，历时7年呕心沥血雕琢而成。这被认为是越南最宏大、最考究的流木画之一。

用流木雕刻而成的马形吉祥物。图片来源：越通社

这幅画展现了从北到南的越南农村风光。在描绘北部的部分，一柱寺以及《老鼠娶亲》、《荣归拜祖》等东湖民间画作被刻画得细腻生动。中部地区则表现得淳朴自然，仿佛连接两端文化的桥梁。南部地区则以乡间集市、放牛、割稻、捕鱼等西部水乡熟悉的场景为亮点。

不仅以庞大的规模令人震撼，这幅画还因其文化底蕴而迷人。每一个细节都是手工雕刻，保留了流木深沉的棕褐色，营造出古朴、静谧的氛围。许多游客在作品前驻足良久，既是在欣赏艺术，也是在每一处线条中寻找家乡熟悉的影子。

来自胡志明市的明英女士分享道：“我很惊讶，没想过流木能做成这么大、这么精细的画作。近距离观察才能体会到工匠们的考究与耐心，他们赋予了粗糙流木以灵魂，让越南乡魂栩栩如生地展现在眼前。”

经过二十多年坚持不懈的收集与布置，阮文仪先生“唤醒”了曾经遗忘在前江江底的木头，在水乡地带创造了一个独特的旅游点。这不仅是一个令人印象深刻的流木收藏馆，也正逐渐成为安江旅游版图上的新亮点，每年吸引数万名游客前来，在这质朴而独特的空间里探索、体验并留影。（完）