在越南西宁省黑婆山的天然森林生态系统中，黑腿白臀叶猴种群稳定地生活，丰富了森林独特的生物多样性价值。近期调查结果提供了重要科学依据，为制定这一珍稀灵长类动物长期保护战略奠定了基础。

黑婆山不仅是西宁省著名的旅游目的地，也是保存着具有很高生物多样性价值的天然森林生态系统的区域。在山地天然林内，多种野生动物仍稳定地生存着，其中包括黑腿白臀叶猴（Pygathrix nigripes），这是受到国际高度关注的珍稀灵长类物种。



近日，在由黑婆山国家旅游区管理委员会举行的“黑婆山文化历史林区第66小区黑腿白臀叶猴现状与保护方案”研讨会上，各科学家、保护专家及管理机构代表对该区域物种的种群现状进行评估。

除黑腿白臀叶猴外，研究团队还在调查区域发现了多种其他野生动物。这表明黑婆山森林生态系统仍为多种本地物种提供重要栖息地，对维持东南部地区生物多样性作出贡献。