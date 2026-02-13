到越南民族文化村体验独特的春节习俗

连日来，在越南各民族文化旅游村，各族艺人通过真实的生活场景、仪式和手工艺体验，向游客生动展示迎春习俗。这一系列活动不仅有助于保护特色文化价值，也显著增强了该旅游目的地的吸引力。

越南各民族文化旅游村（又称文化村）以真实、沉浸的方式再现了各族同胞的春节氛围。艺人们在自己的“社区空间”中直接开展日常活动、演示传统仪式、介绍民族文化，让游客得以近距离感受其风俗魅力。



多彩的民族春节文化



在赫蒙族村落的清晨，炊烟从干栏式木屋中袅袅升起。点燃的灶火不仅为了取暖，更承载着赫蒙族重要的精神仪式——祭灶礼。



来自山罗省木州县泰族的年夜饭则充满地方特色，其中最独特的一道菜肴是“焖包鸡”。制作时采用西北泰族地区特有的原料，如芭蕉花、山胡椒、多依籽、芥菜等。“将鸡肉切块腌制，充分吸收香料后，用柊叶或芭蕉叶包裹，蒸约一小时至软嫩入味。”木州艺人卢氏心一边熟练操作，一边向游客讲解。

文化保护与旅游可持续发展相融合



已在文化村生活近9年的艺人卢氏心表示：“得到党和国家支持，能在这里向公众介绍和传播本民族文化，我感到非常高兴和自豪。”优秀艺人裴清平也感慨道，每次回到村里展示赫蒙族文化，看到游客认真聆听，甚至有人花几小时了解一项仪式，都让他深深感动，也更觉自己有责任守护和传承民族的文化特色。



越南各民族文化旅游村管理委员会主任郑玉钟强调，这里举办的活动不仅是风俗展示，更重要的是为各族社群创造相遇、交流、培育自身文化价值的空间，从而增强凝聚力，弘扬民族团结精神。在文化村的建设与运营中，始终贯穿着真实再现与保存传统文化、并将其融入每个社群空间的目标。这既让艺人为亲身传播遗产而自豪，也有助于文化价值得到活态传承，并向公众与游客持续传播。