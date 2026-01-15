Báo Ảnh Việt Nam

外眼看越南

创新增长模式——欧洲越南青年企业家的期待

在越共十四大强调创新增长模式、提高经济生产率、质量和竞争力的背景下，旅居欧洲的越南青年企业家群体对越南出台更加稳定、透明和具有长期可预期性的政策寄予厚望，以更好吸引侨胞投资、知识资源和创新力量。
旅法越南创新网络（VINEU France）主任、在欧洲越南青年企业家协会（VYBE）主席陈河梅。图/越通社

谈及越共十四大提出的发展方向，旅法越南创新网络（VINEU France）主任、在欧洲越南青年企业家协会（VYBE）主席陈河梅表示，大会强调创新增长模式具有重要战略意义，符合越南已逐步走出以廉价劳动力和粗放型投资为主的发展阶段的现实背景。

陈河梅指出，在与法国及欧洲合作伙伴的交流过程中，各方对越南的关注正明显转向数字技术、半导体、可再生能源、智能物流以及航空航天等领域。这表明，越共十四大确立的发展方向不仅具有战略前瞻性，也契合全球投资格局调整的趋势。

旅居海外的越南青年企业家期待越南尽快建立更加高效的“一站式”支持机制，便利企业获取与投资活动相关的信息、手续和政策。

从旅外越南青年企业家的角度来看，陈河梅认为，增强企业和投资者信心的关键不仅在于优惠政策，更在于政策环境的稳定性、透明度以及国家长期陪伴和支持企业发展的能力。

旅居海外的越南青年企业家期待越南尽快建立更加高效的“一站式”支持机制，便利企业获取与投资活动相关的信息、手续和政策。鼓励创业精神、为私营部门特别是青年企业界在科技和创新领域提供试点空间，被视为推动可持续增长的重要动力。

陈河梅表示，目前旅居法国和欧洲的越南人群体既熟悉国际商业环境和国际标准，又始终心系祖国发展。若配套机制得当，这一群体完全可以发挥桥梁作用，助力越南更深度融入区域和全球价值链。

基于上述实践经验，陈河梅认为，越共十四大应进一步明确构建具体、长期的合作项目，为海外越南企业家和专家参与国家发展目标的实施创造条件，从而为落实越共十四大提出的创新增长模式方向提供有力支撑。

报道/越通社

更多>>

安迪·所罗门：三十年用光影讲述越南故事

安迪·所罗门：三十年用光影讲述越南故事

从20世纪90年代初的黑白胶片，到三十多年后感人至深的重逢，英国摄影师安迪·所罗门（Andy Soloman）用记忆的“光影”、人情的联结，编织了越南的故事。本次“延续：越南”图片展作为2025年河内国际摄影节的一部分，开启了一段过去与现在相互映照的旅程，折射出一个坚韧不拔、不断变化的国度。
更多

Top