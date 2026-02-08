冲刺5500亿美元目标：越南出口如何突破“天花板”？

5500亿美元的出口额不仅是一个目标，更是对2026年越南出口韧性与增长质量的考验。当世界经济持续面临诸多不确定性，而粗放型增长模式正逐渐触及天花板时，面临的课题不仅是提高出口额，更是如何在守住长期风险的前提下，维持可持续的增长势头。

识别“障碍”



面对实现出口两位数增长目标的压力，越南工贸部近日召开2026年出口促进会议，吸引诸多业内专家学者、行业协会及企业界代表参与。



2025年，在地缘政治紧张、主要经济体关税政策等难以预测以及国内严重自然灾害和洪涝影响下，进出口活动仍取得了积极成果，突破9300亿美元，较上年增长18.2%。值得注意的是，出口首次达到4750亿美元，比2024年增加近700亿美元。

然而，预计2026年全球贸易形势将更为复杂难测。国内和国外经济面临一系列“障碍”，使得维持出口增长态势目标充满挑战。



工贸部进出口局局长阮英俊表示，越南出口仍面临诸多内在制约，如对FDI企业、进口原材料的依赖度大、满足国际市场高标准的能力有限。



“出口市场结构不均衡，依赖少数主要市场，附加值仍然较低，电子产品类别占比大但缺乏本土品牌产品，原材料来源不够多样化，主要市场间的贸易差额失衡”，阮英俊坦率指出。



在全球层面，2026年世界经济论坛上，世界贸易组织总干事恩戈齐·奥孔乔-伊维拉警告了保护主义抬头趋势。



根据政府2026年1月8日发布的第01/NQ-CP号决议，2026年出口额增长目标设定为15%至16%。这意味着出口总额需达到约5460亿至5500亿美元。为此，越南月均出口额需达到约450亿至460亿美元，而2025年只有12月达到440亿美元。



拓展出口空间



专家认为，2026年的核心问题不在于能否重现增长“奇迹”，而是在新形势下如何维持可持续的增长动力。



除了价格因素外，企业适应国际市场日益严苛标准的能力将起到关键作用，特别是关于可追溯性、可持续发展和绿色标准的要求。



为保持贸易大国的地位，专家建议越南关注有效利用所签署的17项自由贸易协定，进而实现市场多元化；大力推动服务出口，尤其是物流和旅游出口；提高贸易促进活动成效，促进国家品牌建设。



与此同时，推动基础产业发展、提高本土化率、掌握原材料来源、促进研发活动等是具有战略意义的要求。根据进出口局的说法，推动进出口增长模式从“量向质”转变，从规模扩张向提升附加值和内生能力转变已不是选择，而是必然要求。



对于农产品，需聚焦建立结合可追溯体系的品牌，并满足可持续发展标准。国会经济委员会常务委员会委员潘德孝指出，下一阶段的出口战略应建立在开放思维之上，充分利用一切增长潜力。



“除了主要出口商品外，如果生产组织、支持和市场连接得当，仍有许多产品具备潜力。不应只专注于少数熟悉的商品，而需开拓所有具有出口潜力的产品”，潘德孝强调。



电子商务也为出口开辟了新的增长空间。据越南电子商务协会物流委员会主任范晋达，线上出口不仅限于B2C模式，在B2B和跨境电商方面也有巨大潜力。目前线上进出口营收已超过45亿美元，预计未来几年将继续增长。



为达到出口增长超15%的目标，工贸部表示将聚焦发展生产、增加新的出口品类、提升附加值和本土含量；促进从加工制造向自主生产转型；主动应对贸易壁垒和贸易救济措施。

