兴安省制香业：三个世纪的守望

在越南兴安省山南坊高居民区，有一种味道从不被时间冲淡。每当春节临近，那缕缕草木的清香便悄然弥漫，唤起一代代越南人对家的最深记忆。

对于当地村民来说，制香不仅是生计，更是一场延续了三个多世纪的文化接力。这里的每一柱香，都由36至40味中药材精心配比而成，燃烧时香气清雅、留韵悠长，成为高村香在众多香品中独一无二的印记。

兴安省山南坊高居民区制香协会主席阮如卿表示："高村的传统制香技艺历史悠久，自18世纪末19世纪初延续至今。自国家解放稳定、全民经济更加丰足以来，与精神信仰、寺庙相关的行业得到更高发展，制香村也遇到了许多便利条件，做出来的产品被很多地方的客户订购。"



要制作出确保燃烧度、香气和色泽的香品，不仅要求原料达标，还需经过多道精细工序。作为家族世代相传的职业，高居民区的每个家族、家庭都拥有自己独特的原料配比秘诀。因此，即便在同一村落中，也创造了产品的多样性。值得一提的是，如今许多生产单位已投资机械设备进行生产，从而实现效率与品质双提升。