越通社驻北京记者报道，中国驻越南大使何炜近日在《人民日报》上发表文章，评价越共中央总书记、国家主席苏林应中共中央总书记、国家主席习近平邀请对中国进行国事访问的意义和成果。



何炜大使认为，在世界快速变化的背景下，2026年对两国都是重要时刻，中国开始实施“第十五个五年规划”，越南进入民族奋发图强的纪元。因此，苏林总书记、国家主席的此次访问不仅传递了中越加强战略互信、共谋发展的明确信号，也开启了推动构建具有战略意义的中越命运共同体建设的新篇章。



何炜大使介绍，此次访问有三个特别亮点：这是苏林总书记当选国家主席后的首次出访；这是外国元首首次访问雄安新区；同时这也是外国领导人首次在访问框架内乘坐高速列车历时10小时穿越中国6个省份。

何炜大使强调四个突出点。首先，作为同道伙伴，中越两国坚守着共同理想信念的“引路星”。在访问中，两党两国最高领导人就中越关系的全局性、战略性和方向性问题进行了深入交流。双方重申了两党的历史使命是为人民谋幸福、为国家谋发展、为人类谋进步。双方强调发展双边关系是双方的共同战略选择，一致同意坚定走各自选择的道路和坚定承诺，共同维护社会主义制度和共产党的领导地位——这是最大的共同战略利益。双方在推进现代化事业中的共同承诺证明所选择的道路是正确的，双方努力成为构建社会主义命运共同体、现代化命运共同体和人类命运共同体的伙伴，彰显了双边关系深厚的政治基础。中越两国加装了合作升级的“加速键”。访问期间，双方发表了高质量的联合声明，从更高视野勾画了构建中越命运共同体的清晰路线图。两国相关部门和地方签署了32项重要合作文件，涵盖越南北部三条标准轨铁路等战略基础设施项目、农产品、卫生、人力资源等领域的综合民生支持包，以及聚焦技术创新的具体成果，体现了双方合作的质量。经过多年共同努力，中越两国构建了集陆海连接优势和产业互补于一体的合作框架。两国发展战略前所未有地交融，成为各自国家可持续发展的坚实依托。在人文交流领域，双方领导人共同宣布启动2026-2027年中越旅游合作年。何炜大使认为，这一活动将为人文交流增添更多动力，有助于发扬两国“同志加兄弟”的传统友谊。双方还将配合开发具有各自特色、深受两国游客喜爱的旅游产品和目的地。谈及国际和地区合作，何炜大使表示两国领导人就共同关心的问题进行了深入交流，强调构建更加公平、平等的全球治理体系的要求；弘扬多边主义，促进共同发展。他认为，在当前复杂的国际背景下，越中友谊以及对和平与发展的共同承诺对地区和世界都具有重要意义。何炜大使重申，中越两国始终并肩前行，在争取民族独立、解放和国家现代化建设的伟大征程中始终相互支持。中国愿继续与越南共同发挥务实合作的“强劲动力”，同时系紧管控分歧的“稳定阀”；将两党两国最高领导人擘画的蓝图细化为各自现代化建设的“施工图”；将其转化为构建命运共同体努力中的“实景图”；共同描绘中越关系更加美好的未来。（完）