光中战役：神速筑就民生安居梦 让群众温暖过春节

2026年新年伊始，顺化地区天气转冷，阴雨连绵。然而，在该市如火如荼开展的“光中战役”民生住房建设工地上，却是另一番争分夺秒、热火朝天的景象。部队官兵、公安干警、干部与当地群众正齐心协力，力争在春节前建成一座座整洁坚固的新房，确保受灾和困难群众能温暖过冬、团圆过年。

2026年新年伊始，顺化地区天气转冷，阴雨连绵。然而，在该市如火如荼开展的“光中战役”民生住房建设工地上，却是另一番争分夺秒、热火朝天的景象。部队官兵、公安干警、干部与当地群众正齐心协力，力争在春节前建成一座座整洁坚固的新房，确保受灾和困难群众能温暖过冬、团圆过年。



争分夺秒，点燃希望



2025年底的台风和洪涝灾害给顺化市造成严重损失，导致5栋房屋完全倒塌、9栋严重受损。其中，溪遮乡有3栋房屋倒塌、7栋受损待修。此外，还有91户居民因面临滑坡风险需紧急搬迁安置。



为尽快恢复灾后重建，越南政府总理发起“光中战役”，提出以“神速—果敢—高效”的精神，抢在风雨季和时间赛跑，为受灾同胞建设安居之所，确保他们能在新居迎接春节。



顺化市人民委员会副主席黄海明表示，落实政府总理紧急指示，该市将此项工作视为一项重点而紧迫的政治任务。其意义不仅在于建造房屋，更在于践行“不让任何人掉队”的理念，为受灾群众点燃重建家园的希望与信心。



溪遮乡人民委员会副主席陈文光介绍：“本着迅速、果断的精神，乡里已动员整个政治体系投入，严格按照‘光中神速战役’要求，支持房屋修复与重建。目前建设工作已基本完成，计划于1月10日正式交付，以帮助群众尽快稳定生活。除住房外，地方政府还向各户提供种苗和牲畜支持，助力恢复生产。” T溪遮乡人民委员会副主席陈文光





溪遮乡人民委员会副主席陈文光介绍：“本着迅速、果断的精神，乡里已动员整个政治体系投入，严格按照‘光中神速战役’要求，支持房屋修复与重建。目前建设工作已基本完成，计划于1月10日正式交付，以帮助群众尽快稳定生活。除住房外，地方政府还向各户提供种苗和牲畜支持，助力恢复生产。”



同心协力，使命必达





争分夺秒为受灾群众建新房迎春节 图自越通社

为高效完成溪遮乡的3个紧急工程，部队、公安、各团体和群众展现了高度的责任感。各方力量怀着“发自内心的使命”，克服天气等重重困难，日夜奋战，确保工程在春节前如期完工。



顺化市军事指挥部第6团第1连政治指导员邓日明中尉回忆：“接到支援溪遮乡建设3栋住房的任务时，全体官兵斗志高昂。初期连续大雨给施工带来很大困难，但我们互相鼓励，与各方力量紧密协作，最终仅用25天就建成了房屋。现在工程正进行最后完善，确保房屋坚固、整洁、美观。”



直接参与施工的该连战士黄玉英高兴地表示：“这是我参与时间最长、印象最深的一次群众工作。能为这样有意义的工程贡献力量，我感到非常幸福和自豪。希望乡亲们满意，能在新房里度过一个温暖的春节。”



在溪青乡的“光中战役”中，除部队支援外，顺化市公安力量也全力投入建设并协助维护秩序。此外，市公安局还筹措部分资金，为两户家庭建设新房提供支持。



顺化市公安局局长阮青俊少将表示：“‘光中战役’不仅是一项工作任务，更是公安干警对人民肩负的政治责任和内心使命。我们决心以最快速度、最坚决态度推进落实，绝不让群众在春节临近时无家可归。”