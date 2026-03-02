旅游
做好推广思维创新 开启越南旅游突破发展之路
越南旅游品牌正以前所未有的速度强劲复苏与崛起，国际游客接待量接连打破历史纪录。据越南国家旅游局评价，这一成果不仅源于市场需求，更得益于目的地推广与促进工作在思维和方式上的深刻变革。
创纪录印记推动加速腾飞
2025年圆满收官，留下了诸多显著印记。特别是目的地促进与推广工作的强劲创新，为旅游业充满信心和气势地步入2026丙午年奠定了坚实基础。
回顾近期亮点，越南接待国际游客量连创新高：2025年全年首次突破2100万人次；2026年首月即迎来250万人次。越南国家旅游局确定，这一结果再次证明旅游业是国民经济社会版图中亮点，成为了国家经济增长的重要支柱。
取得上述成就的重要贡献归功于主动、规范且重点突出的旅游促进与推广工作。推广活动不再局限于形象推广，而是被纳入提升目的地竞争力、扩大市场和吸引高质量客源的总体战略之中。
一系列越南旅游推介计划在多个重点及潜在市场举行，直接将越南旅游企业与国际合作伙伴对接，从而助力疏通客源渠道，并巩固市场对越南目的地的信心。
为实现2500万国际游客人次和1.5亿国内游客人次的目标，越南国家旅游局认为，促进与推广工作具有头等重要的作用。据此，必须实现从思维到做法、从碎片化到联动、从短期到长期战略的全面创新；同时注重提升增长质量、竞争能力和可持续发展。
将文化艺术视为推广旅游的桥梁
去年促进工作的突出亮点是推广方式的多样化，将旅游与文化、艺术、电影以及重大对外活动紧密结合。
越南旅游品牌继续在世界顶级的国际旅游论坛和展会中确立积极存在，如柏林国际旅游贸易展览会（ITB Berlin）、伦敦世界旅游交易会（WTM London）、东盟旅游论坛框架下的Travex展会等。
通过这些活动，越南目的地形象得到了同步且有深度的推介，传递出安全、友好、富有文化底蕴且体验日益迷人的目的地信息。在目的地竞争日益激烈的背景下，这也是旅游业洞察市场趋势、扩大合作伙伴网络的重要渠道。
在开展国际市场促进活动的同时，国内旅游推广也蓬勃展开。其中，“2025顺化国家旅游年”系列活动，以及河内国际旅游展（VITM Hanoi）、胡志明市国际旅游展（ITE HCMC）等地方盛事，吸引了大量国内外游客的关注。
旅游业还通过双边和多边机制，主动加强国际连接与合作。据此，推广工作与文化外交、民间外交相结合，不仅有助于扩大客源市场，还促进了民间交往，提升了越南旅游在国际舞台上的形象和地位。
此外，数字化传播工作持续走深走实，以符合国际市场趋势和需求的方式向世界宣传越南旅游。
在促进、推广和数字传播方面的创新努力，极大地拉近了越南国土人情、文化与国际友人的距离，并获得了2025年世界领先旅游组织颁发的诸多权威奖项。
基于2025年打下的基础，不难发现促进与推广工作已成为战略支柱，为越南旅游继续实现突破、肯定其支柱经济地位创造了“势”与“力”。从而传播民族文化价值，发挥国家软实力，为新纪元的快速与可持续发展目标作出积极贡献。
步入2026年，越南国家旅游局将首次与各地方及相关单位联合举行“2026年越南旅游促进与推广计划”发布仪式。这是具有突破性的创新举措，体现了全行业统一思维、合力发展的决心。（完）