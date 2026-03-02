做好推广思维创新 开启越南旅游突破发展之路

越南旅游品牌正以前所未有的速度强劲复苏与崛起，国际游客接待量接连打破历史纪录。据越南国家旅游局评价，这一成果不仅源于市场需求，更得益于目的地推广与促进工作在思维和方式上的深刻变革。



创纪录印记推动加速腾飞



2025年圆满收官，留下了诸多显著印记。特别是目的地促进与推广工作的强劲创新，为旅游业充满信心和气势地步入2026丙午年奠定了坚实基础。



回顾近期亮点，越南接待国际游客量连创新高：2025年全年首次突破2100万人次；2026年首月即迎来250万人次。越南国家旅游局确定，这一结果再次证明旅游业是国民经济社会版图中亮点，成为了国家经济增长的重要支柱。



取得上述成就的重要贡献归功于主动、规范且重点突出的旅游促进与推广工作。推广活动不再局限于形象推广，而是被纳入提升目的地竞争力、扩大市场和吸引高质量客源的总体战略之中。



一系列越南旅游推介计划在多个重点及潜在市场举行，直接将越南旅游企业与国际合作伙伴对接，从而助力疏通客源渠道，并巩固市场对越南目的地的信心。

“接吻桥”不愧为富国岛最浪漫的打卡点和最美丽的日落观赏点。图/SunGroup 资料

位于富国“玉岛”南边的日落小镇。图/SunGroup 资料