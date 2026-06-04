借助亚马逊出口为越南品牌走向全球创造机遇

亚马逊全球开店东南亚地区负责人拉里·胡表示，越南未来出口的增长不仅取决于生产能力，更取决于品牌建设能力以及打造差异化产品的能力。亚马逊将继续加大对培训项目、物流体系以及人工智能工具的投入，支持越南企业拓展国际业务。



实践证明，越来越多的越南企业正借助亚马逊平台接触全球客户。时尚品牌Gloxo在该平台经营四年以来，通过注重产品质量、客户体验和品牌建设，实现了销售额持续稳定增长。在化妆品领域，Calla Beauty品牌认为，亚马逊是高效的国际化销售渠道，但同时也要求企业具备良好的库存管理和物流运营能力，以满足国际市场需求。

众多卖家在活动现场关注并了解亚马逊的各项服务。越通社记者 香江 摄

许多传统出口企业也将亚马逊视为品牌推广工具，而不仅仅是增加销售额的渠道。通过这一平台，越南产品有机会直接触达美国、德国、澳大利亚、日本等主要市场的消费者，从而提升品牌知名度和品牌价值。



在礼品和个性化产品领域，企业表示，国际消费者对个性化特色产品的需求正快速增长。与此同时，农产品企业认为，亚马逊为越南品牌走向全球市场提供了机遇，但同时也对产品质量标准、许可证及供应能力提出了更高要求。



亚马逊全球开店越南表示，个性化礼品、时尚、家居用品、美容产品及生活方式产品等行业，凭借越南企业在设计创新和灵活生产方面的优势，拥有广阔的发展前景。在本次会议上，亚马逊还介绍了多种人工智能工具，可帮助企业开展市场调研、分析客户需求、开发产品和优化销售运营，同时推出物流和供应链解决方案，以简化跨境出口流程。