保障银行数字化渠道的支付安全



截至 2025 年底，自动柜员机数量较2024年减少1.09%；刷卡点（POS）数量较2024年增长19.86%。2025年全年，通过ATM进行的交易笔数较2024年下降17.3%，交易额下降6.02%。以上数据表明，现金在日常生活中正逐步被取代。



越南国家支付股份公司（Napas）副总经理阮黄龙表示，在五至七年前，春节期间一直是取现的高峰期。取现需求有时比平时激增5至10倍，迫使各家银行必须集中力量进行现金运输和ATM加钞。这不仅带来了巨大的成本压力，还潜伏着诸多运营风险。如今，在春节期间，压力已不再是能否有足够的现金供民众提取，而在于如何确保非现金支付系统在大规模交易流量下能够安全、顺畅地运行。



确保交易顺畅、不间断运行



为确保2026年春节期间支付活动安全、顺畅、合规，并良好满足民众的支付需求，越南国家银行发布了第11241/NHNN-TT号通知，指导各银行、外国银行分行、中介支付服务机构及国家银行直属各单位同步实施各项措施。



其中，要求各单位主动监测和管理，始终确保有足够的余额履行各支付系统下的支付清算义务；持续监测和监督净借记限额及电子清算限额，以便采取及时、适当的调整措施，确保客户支付交易顺畅进行，不产生中断。此外，还需主动预测支付需求形势，并制定具体的应对方案，以配置充足的资源，满足丙午年春节前后激增的支付需求。

越南国家银行第一区域分行副行长阮国辉强调，推动非现金支付与文明用钱相结合是银行业及全社会的共同责任。关于春节高峰期的国家管理与支付活动指导工作，国家银行第一区域分行已及时下发文件，指导首都地区的各信贷机构、外国银行分行及中介支付机构制定支付系统持续、顺畅运行的方案；确保内部支付系统以及与公共支付系统的连接保持稳定、安全，充分满足民众与企业的支付需求。

国民经济大学银行金融学院冯青光副教授在接受记者采访时指出：“通过数字化渠道强化交易，有助于民众在日常交易中节省时间与精力，尤其是在农历春节期间更具实用意义。在享受便利的同时，民众也需提高警惕，防范日益增加的互联网诈骗和冒名电话。”

冯青光副教授表示，从银行业的角度来看，应进一步增强基础设施能力，确保能够应对春节期间激增的流量，并制定针对网络负载过重或系统故障的应急预案。与此同时，需加强数字支付渠道的安全防护等。（完）