保障国家权力属于人民：党的集中统一领导起到决定性作用

第十六届国会代表和2026—2031年任期各级人民议会代表换届选举被确定为2026年的一项重点政治任务。当前，全党、全民、全军的当务之急是扎实做好换届选举前期准备工作，严格依法办事、充分发扬民主，确保换届选举风清气正，确保各项工作任务圆满完成，真正成为全国人民的盛大节日。

人事工作——选举中最关键的环节



自1946年1月6日举行第一次全国大选80年以来，在党的领导下，越南国会不断发展壮大，与民族并肩同行，真正成为推进社会主义民主法治建设，保障国家权力属于人民的重要机构。在此进程中，党的领导作用不仅是一项宪法原则，更是确保选举取得成功的决定性因素。



为于2026年3月15日举行的选举做出准备，2025年5月16日，政治局发布了第46-CT/TW号指示，要求加强对第十六届国会代表和2026—2031年任期各级人民议会代表选举的领导。



越共中央总书记苏林2025年11月15日在全国第十六届国会代表选举工作部署会议上指出，2026—2031年任期是实现国家两个百年战略目标的关键阶段，对各方面提出了极高的要求。因此，要优先推荐具有创新思维，敢想、敢说、敢做、敢于担当，具备长远眼光，有能力参与新阶段地方和国家发展政策的人员。

国会代表工作委员会副主任、国家选举委员会常务办公室副主任、国家选举委员会人事小组成员谢氏安3月12日做选举日筹备工作报告时强调，候选人质量有所提高，差额比例合理且符合相关规定。



谅山省各条街道上悬挂着国旗和关于选举的标语。图自越通社

据统计，在第十六届国会代表选举中，应选代表总数为500名，共有864名候选人参选，平均1.73名候选人竞争1个当选名额，其中有5人为自荐参选。



在省级人民议会代表选举中，共有 4217名候选人当选，平均1.65名候选人竞争1个当选名额。



参加乡级人民议会代表选举的候选人总数为120873人，平均1.66名候选人竞争1个当选名额。



“以人为本”——一切决策的中心



越共十四大决议中2026—2030年阶段国家发展方向已明确，要充分发挥人民的主体作用、社会主义民主、人民和全民族大团结的力量。深刻领会“以人为本”，把人民作为革新事业、祖国建设和捍卫事业的主体和中心的观点。党和国家的一切主张、政策都必须真正出自人民的需求、愿望以及人民的合法、正当权益；以尊重、保护人权、公民权利、人民的幸福感和满意度作为衡量标准和奋斗目标。



岘港市色当族在手机上查看选举指南。图自越通社

此次选举是在越南推进革新事业40年后在社会生活方方面面均取得重大历史性成就以及越南正积极推进政治体系机构调整与精简，开展行政区划调整并运行两级地方政府模式，确保机构精简、队伍精干、执行有力、务实高效、稳步迈入民族发展新纪元的背景下举行的。



这是国家一项重要政治盛会，在越共十四大之后举行，是实化细化大会决议并与党干部工作紧密衔接的重要一步；同时也是选民行使公民当家作主权利，选出能够代表人民意志、愿望和当家做主权利的最为称职代表的重要契机。



连日来，候选人已积极与选民接触。大多数候选人的行动计划和承诺都强调要深入基层，倾听民意，及时向国会、各级人民议会以及主管部门反映民意诉求。其中重点关注提高国家治理效能、加大基础设施投资力度、推进数字化转型、有效建设两级地方政府体系、改善人民生活、加强社会保障等问题。



自1946年举行第一次全国大选以来，越南已成功举行了15次国会选举。每一次选举都是一个重要的里程碑，紧密联系着民族不同历史阶段和革命任务，确保党在选举过程中的集中统一领导。这是过去80年来选举工作取得成功以及国家在今后各发展阶段不断前进的决定性因素。（完）