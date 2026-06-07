保护和弘扬高平山水世界地质公园价值

联合国教育、科学及文化组织（UNESCO）于2026年4月27日在法国巴黎总部举行仪式，向12个新晋世界地质公园以及44个通过重新审定并继续获得世界地质公园称号的公园颁发证书。其中，越南高平山水世界地质公园继续获得表彰，充分证明了其价值以及在保护和弘扬遗产方面的不懈努力。

丰富多样的遗产汇聚地

高平山水世界地质公园于2018年4月12日首次获得联合国教科文组织认可，这是一块拥有超过5亿年地质历史的土地。该公园面积超过3683平方公里，涵盖36个乡、坊的全部或部分地区，汇聚了许多具有突出价值的风景名胜和历史文化遗迹。

据科学家介绍，该地区拥有130多处独特的地质遗产点，发育有丰富多样的喀斯特地貌景观，包括石峰、石锥、洞穴、峡谷、河湖以及地下河系统。板约瀑布、俄仰洞（Ngườm Ngao）、神眼山、桂山河和北坡洞（Pác Bó）等著名景观，共同构成了这一地区独特的自然魅力。此外，这里还拥有古生物化石、地层界线、地质断层和矿产资源等多种类型的地质遗产，见证了该地区历经数亿年的复杂地质演化过程。

版名村中一座如塔楼般矗立于山谷中央的山峰。图自越通社 俄仰洞——东北山林间奇妙的自然风光。图自越通社 位于高平省长河乡的北坡洞是胡志明主席经过30年奔波寻找救国道路后，回到祖国踏上的第一片土地。图自越通社 归山河的一段。图自越通社 板约瀑布成为游客理想的旅游目的地。图自越通社

高平不仅拥有丰富的地质遗产资源，而且生物多样性极为丰富，拥有多种典型生态系统和众多珍稀动植物资源，如膺翅木、金柏、黄连、高维冠长臂猿、熊猴等。

在历史文化方面，该地区拥有215处以上已获评级的历史文化遗迹，其中包括3处国家特别遗迹，即北坡历史遗迹区——胡志明主席于1941年回国后开展革命活动的地方；陈兴道森林历史遗迹区——越南宣传解放军队于1944年成立的地方以及1950年边界战役胜利历史遗迹区。

地质、景观和文化价值的和谐结合，使高平山水被誉为遗产"宝藏"，成为国内外游客有富有吸引力的目的地，同时也是可持续发展的经济社会重要资源。

保护和弘扬遗产价值

多年来，高平省有效落实了联合国教科文组织在保护和弘扬地质公园价值方面的标准和建议。通过培训班、研讨会、实地考察和多种宣传活动，宣传工作得到加强，以提高社区对保护遗产和发展可持续旅游的认识。

考谷茶（Khau Cốc Chà）——高平山水世界地质公园区域内一条拥有山林雄伟之美的山隘。图自越通社

高平也积极参与联合国教科文组织世界地质公园网络及亚太地区的活动。2024年，该省配合成功举办了联合国教科文组织世界地质公园网络亚太地区第八次国际会议，为提高地位和加强国际合作做出了贡献。

自2018年以来，高平省制定并实施了与资源保护相结合的可持续旅游发展战略。当地已形成4条主要旅游线路和57个特色体验点，每条线路均拥有鲜明主题：北线“寻根之旅”以北坡历史遗迹区为核心；西线“探索菲屈（Phja Oắc）”聚焦原始森林生态系统；东线“体验本土文化”以板约瀑布、俄仰洞和升天湖（Thang Hen）等景点为亮点；南线“烽火岁月”则带领游客追寻波澜壮阔的革命历史。

特别是，第五条连接同文岩石高原地质公园的旅游线路正在建设中，有望成为两个世界地质公园之间独特的联动模式。

与此同时，社区旅游、生态旅游和文化体验旅游在各村寨蓬勃发展。游客有机会深入体验岱依族、侬族、赫蒙族、瑶族、倮倮族和山子族的传统生活方式、特色美食、民俗节庆和传统手工技艺。天曲、天琴（Đàn tính）、民歌和民族舞蹈等民间艺术形式得到有效保护与传承。土锦纺织、打铁、制香、靛蓝染织等传统手工艺不断得到恢复和发展，在保护民族文化特色的同时，也为当地居民创造了稳定生计。

当地文化体育和旅游部门还积极实施多项遗产研究与保护项目，对重要遗产目的地划定保护范围，恢复传统节庆活动，并保护和弘扬重庆葵璣（Khuổi Ky）村传统文化村等具有代表性的传统村落。这些努力有助于推动遗产成为发展的核心动力，并以社区为主体发挥其积极作用。

由此，高平旅游实现了积极增长。2021-2025年，该省接待了约780万人次游客，增长了50%以上；旅游总收入达到约5.5万亿越盾，是前一阶段的三倍。2026年初，高平继续入选旅行者评论奖评选的越南十大最友好目的地，这是连续第三次获得该称号。

这些成果有助于肯定高平山水的品牌，为绿色、可持续旅游发展创造动力。该省文化体育与旅游厅领导表示，继续获得联合国教科文组织认可，证明了在保护遗产与改善社区生计相结合方面的努力。

高平今后将继续加强管理、保护和弘扬地质公园的价值，与环境保护和可持续发展相结合；推进宣传教育；朝着利益和谐共享的方向发展旅游业；同时投资基础设施，逐步将高平山水世界地质公园建设成为2025-2030年越南旅游业的典型目的地。（完）