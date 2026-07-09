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促进构建绿色循环旅游发展模式

越南国家旅游局副局长阮氏花梅表示，对越南而言，旅游不仅是吸引游客的重要产业，更是促进当地社区发展、保护文化遗产、改善当地居民生计、增进不同文化之间相互理解的重要载体。
广治省新化的适应气候变化旅游模式是发展旅游业并增强应对环境挑战能力的典范。图自越通社

循环旅游不仅仅着眼于减少对环境的负面影响。这一新趋势要求旅游业迈向再生旅游，使游客的每一次旅程都能产生积极影响，为修复自然资源、保护文化遗产、提升社区韧性以及实现全球净零排放目标作出贡献。

社区发挥着至关重要的作用

循环旅游的全面发展路径可概括为三大支柱协同联动的发展模式。首先，循环基础设施和循环设计是基础，有助于减轻对自然资源和生态环境的直接压力。第二个支柱是商业模式，通过创造经济效益和实际收益，为企业主动推进绿色转型提供动力。

第三个也是最重要的支柱，是社区和地方价值链的参与。社区和地方价值链的参与发挥着核心作用，有助于保障包容性发展、提升社区韧性，并为当地居民创造可持续生计。

因此，在发展绿色循环旅游过程中，绿色基础设施投资只有与具有财务可行性的商业模式相结合，并坚持以当地社区为中心，才能真正发挥作用。

越南国家旅游局副局长阮氏花梅表示，对越南而言，旅游不仅是吸引游客的重要产业，更是促进当地社区发展、保护文化遗产、改善当地居民生计、增进不同文化之间相互理解的重要载体。

阮氏花梅指出，社区是可持续旅游发展的重要支柱之一，对推动绿色循环旅游发展具有重要意义。当地社区不应只是旅游发展的被动受益者，而应成为旅游发展的参与主体和主导力量。

为此，越南已统筹实施一系列支持政策，涵盖基础设施建设、职业技能培训、创业扶持以及赋予社区参与旅游目的地管理的权利，为当地居民积极参与旅游发展创造有利条件。

想方设法发展绿色循环旅游模式

越南国家旅游局表示，为实现2050年净零排放目标，循环旅游发展模式应围绕四大重点举措加以推进。

首先，应在具备优势条件的地区开展循环旅游试点，如生态旅游、海岛旅游、农业旅游等。这些旅游目的地应严格达到无塑料废弃物、低碳排放和水资源循环利用等标准。

其次，循环旅游发展模式应优先采用当地农产品、有机食品和“一乡一品”（OCOP）产品。同时，鼓励住宿经营者与农民及传统手工艺村建立直接合作机制，最大限度地将旅游经济收益留在当地社区。

此外，各旅游目的地应统筹推进垃圾源头分类体系建设，利用有机废弃物生产堆肥，推动处理后再生水循环利用，并建设和运行太阳能、生物质能等智能能源管理系统。

最后，建立循环发展创新国家数据库，将成功模式纳入国家绿色旅游规划和绿色旅游评价标准体系，并配套实施绿色信贷优惠政策，为企业提供支持。

在推进四大重点举措的同时，旅游业还应从规划阶段起建设融合绿色解决方案的基础设施体系。同时，应通过直观展示碳足迹或节约资源量等信息，提高信息透明度。

如果游客能够亲身参与资源回收利用、植树造林或珊瑚礁修复等活动，旅游体验将变得更加丰富而有意义。届时，游客的每一个小小举动都将为生态环境和当地社区创造价值，并成为旅程中一段难忘的体验。

此外，为进一步提升旅游体验质量，旅游业可推动由“消费型旅游”向“价值创造型旅游”转变，使循环经济成为兼具人文关怀和社会责任的社会风尚。由此，越南旅游将对国内外游客更具吸引力。（完）

报道/越通社

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