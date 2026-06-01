佛历2570年佛诞节：弘扬新时代佛法与民族同行精神

5月31日，越南佛教教会中央委员会在河内馆使寺隆重举行佛历2570年（公历2026年）佛诞节庆典。

越南佛教教会治事委员会常务副主席释清绕和尚宣读了越南佛教教会法主释智广长老致国内外僧尼、佛子的佛历2570年佛诞节庆典寄语。



释智广长老的寄语明确指出，2026年，越南佛教教会庆祝成立45周年，举办各省市佛教代表大会，面向首次在胡志明市举行的第十次全国佛教代表大会。



诸位高僧大德、僧尼、佛子在觉悟与安乐中投身服务，为发扬越南佛教美好的民族传统作出贡献。在这神圣的庆典之际，每位佛子更要运用好佛陀的教导，共同点亮慈悲之灯，让那光芒照耀、温暖众人，使生活更加美好。



越南祖国阵线中央委员会常务委员会副主席阮飞龙在庆典上发表讲话，向诸位高僧大德及全体僧尼、居士和佛子致以最美好的祝愿。他表示，越南佛教始终高扬“护国安民”、佛法与民族同行的精神，积极参与国家建设与发展，巩固全民族大团结，为国家经济社会发展做出积极贡献。

在庆典上举行的浴佛仪式。图自越通社

越南祖国阵线希望并相信，越南佛教教会治事委员会的诸位高僧大德将继续发扬爱国传统和积极的入世精神，秉承“佛法-民族-社会主义”的方针，继续动员僧尼、佛子过“利于道法、益于人世”的生活，与民族同行，在新时期积极参与建设和保卫祖国事业。



阮飞龙希望佛教教会继续发挥在民间外交和国际佛教交流中的作用，为向各国佛教界和国际朋友推广热爱和平、博爱、富有文化传统的越南国家形象。



此前，5月30日晚，越南佛教教会中央委员会在河内首都中心街道举行了迎请佛舍利仪式。



同日上午，顺化市越南佛教教会治事委员会在顺化坊举行佛历2570年佛诞节庆典，吸引了众多高僧大德、僧尼、佛子以及民众、游客参加。



此前，5月30日，在佛诞节庆典框架内，两项具有深厚精神文化特色的仪式——沐浴佛和迎佛仪式隆重举行，吸引了数千名僧尼、佛子和众多民众、游客参与。（完）