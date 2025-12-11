体验西贡地下宏伟的“地下世界”

距胡志明市中心约 70 公里，古芝地道早已成为越南旅游版图上最独特的目的地之一。它不仅是享誉全球的历史遗迹，更是一段带领游客回到过去、触摸越南人民在战争岁月中的坚强意志与非凡智慧的旅程。

踏入遗迹区，游客仿佛打开了通往“另一个世界”的大门——一套深埋地下、全长数百公里的庞大道道系统赫然呈现。那些仅容一人通过的狭窄通道、生活间、会议室、粮仓、医务室等都被真实还原，让所有亲身体验者无不赞叹古芝军民的创造力与非凡毅力。在漆黑的地道中，每一寸土地都仿佛在诉说着一段艰苦而壮烈的斗争故事。

古芝地道遗迹区解放村内的壕沟，再现了当地军民的生活与防守场景。本报记者 黎明 摄

古芝地道内部相连的隧道系统，是西贡-嘉定军民非凡创造力与顽强战斗意志的明证。本报记者 黎明 摄

古芝地道地下狭窄的通道之一，设计巧妙，服务于战斗和生活。本报记者 黎明 摄

古芝地道内的水井——战争时期革命力量重要的生活水源。本报记者 黎明 摄

古芝地道内的大会议室，可供20多名干部战士在地下召开会议。本报记者 黎明 摄

古芝地道不仅承载着深刻的历史价值，如今更被打造为富有体验感的旅游胜地。游客可尝试钻入地道，感受不足一米高的狭窄空间带来的压抑感；在模拟射击场体验各类仿真武器；观看当地著名特产米纸的制作流程。特别是那道曾在战时作为军粮的木薯蘸芝麻盐，如今已成为一种饱含情感的美食体验，唤起无数往昔的记忆。

古芝地道地下的手术室模型，是在极其恶劣条件下救治伤员的地方。本报记者 黎明 摄

地面上的解放区再现了古芝军民在战斗岁月的生活全景。茅草屋、战斗掩体、烟雾缭绕的黄琴灶、伪装巧妙的秘密地窖等等都让游客能够更加清晰地想象战火纷飞中的生活场景。遗迹区周围是成片葱郁的橡胶树林、鸟鸣声和清新的空气，营造出一种与昔日炮火形成鲜明对比的宁静氛围。

游客了解各种自制陷阱——古芝游击队简陋却有效的武器。本报记者 黎明 摄

游客参观黄琴灶区，这里再现了战时为避免暴露而采用的独特烹饪方式。本报记者 黎明 摄

古芝地道遗迹区内的弹药回收车间——模拟利用战争废料服务于战斗的流程。本报记者 黎明 摄

再现解放村内的生活空间，反映了古芝军民在战争岁月里的生活。本报记者 黎明 摄

古芝地道不仅是战争印记的载体，更是越南民族团结力量、爱国精神与和平渴望的生动见证。每一次脚步、每一个故事都是对后代的提醒，让人们更加理解独立的价值并珍视先辈的牺牲。

游客参观坦克展示区——古芝地道战争文物群的重要组成部分。本报记者 黎明 摄

遗迹区内展示的C-130飞机，帮助游客更清楚地了解战争的规模与残酷性。本报记者 黎明 摄

因此，探索古芝不光是一场参观，更是一次特别的体验——让游客感受到历史的深度，同时激发对越南精神力量的思考。狭小而坚固的古芝地道成为了钢铁意志的象征，是所有热爱历史、热爱探索的人不可错过的目的地。