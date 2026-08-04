体制——开启新发展空间最重要的“钥匙”

金瓯省落实党中央关于农业、农民、农村的第19-NQ/TW号决议4年来，该省在这一领域取得了许多积极转变：逐步从“农业生产”向“农业经济”迈进，实现多产业、多重价值发展，并与绿色增长、循环经济和数字化转型紧密结合。图/越通社

从制度设计到执行同步革新



专家认为，越共十四届三中全会值得关注之处在于，决议不仅提出实现体制突破的要求，还强调必须同步革新国家组织、治理和运行方式。改革思维已从完善体制转向提高体制执行能力。



阮氏金仙副教授认为，体制质量不仅取决于方针、政策和法律体系，还取决于组织制度、执行机制、治理能力、协调效率以及将方针政策转化为发展成果的能力。



即使法律体系较为先进，如果组织实施迟缓、协调缺乏效率、机构运行不畅，体制也难以转化为国家发展能力。要使体制真正成为引领新发展模式的动力，越南需要在两个相互有机联系的方面同时实现突破，即制度设计思维和制度执行能力。



首先，要创新制度设计思维，大力从管理思维转向发展型、建设型思维；从事前审批转向基于风险治理的事后监管；从单纯管控转向营造有利环境，以释放一切资源、推动创新并保障公平竞争。



在此基础上，要继续完善法律体系，使其更加稳定、透明、统一、可预期，并能够适应科技、创新、数字化转型和新型商业模式的快速发展。

黎庆强表示，这些突破将为三类主体带来具体、可衡量的利益。对于人民而言，以数据为基础并拥有透明法律制度的现代治理体系，将减少其获得公共服务时所耗费的时间、成本和遇到的麻烦，涉及医疗、教育、社会保障以及土地和户籍手续等领域。更重要的是，当体制以透明方式运行时，社会信任这一具有实际经济价值的“社会资本”将得到巩固，为长期共识和稳定奠定基础。

对于企业，特别是私营经济部门而言，体制突破意味着降低合规成本、减少法律风险并提高政策可预期性，这三项因素决定着长期投资。监管沙盒机制将为以新技术为基础的商业模式开辟道路，使过去常常“受困”于法律空白的模式有机会直接在越南发展，而不必将创意“输出”到国外。

在国家竞争力方面，各国际评级机构在评估投资环境时，都将体制质量视为最重要的支柱之一。一个精简、透明、以数字数据为基础运行的机构体系，将直接改善营商环境各项指标，从而增强对高质量外国投资的吸引力，特别是在全球供应链正在重构、地区各国之间吸引投资竞争日趋激烈的背景下。

换言之，体制突破并非仅仅是国家机构自身的问题，而是将国家其他一切潜力——人力、资源和地缘经济位置——充分转化为实际发展能力的先决条件。这正是中央将体制确定为首要突破环节，推动越南到2045年发展成为高收入发达国家的原因。（完）