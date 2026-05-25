低排放区：打造一个智慧、清洁和可持续发展的首都

设立低排放区被视为一项突破性举措，不仅旨在控制市中心日益严重的空气污染状况，更是推动绿色交通转型进程的杠杆，力争打造一个智慧、清洁和可持续发展的首都。

近年来，河内市环境空气质量多次出现明显下降，特别是在人口密度高、交通流量大、社会经济活动交织的市中心区域。

根据农业与环境部在2023-2025年期间的研究结果，交通运输活动对全市细颗粒物PM2.5的贡献率为25%。

值得注意的是，根据亚洲开发银行2025年在一环路以内地区进行的定量研究，道路交通是细颗粒物PM2.5总排放中占比最大的排放源，其中摩托车、轻便摩托车占43.4%，公交车占30.7%，轻型商用车占20.4%，9座以下汽车占5.5%。

“ 低排放区方案是新的、复杂的内容，对人民的生活、生产经营活动及城市空间组织产生广泛影响。因此，需要明确低排放区的范围、对象和实施路线图，同时，制定可行的机制和政策，以及明确各机构的职责和执行协调机制。

在河内运营的电动公交车。图自越通社



一环——首都的核心区域

一环是首都的核心区域，聚集了许多中央和城市的行政机构、居民区、历史遗迹、学校、医院以及商业服务活动。

在核心区域实施排放控制措施，逐步限制高排放车辆，推广使用清洁交通工具和公共交通，是改善空气质量、保护公共健康和实现城市可持续发展的迫切要求。

体验河内电动自行车。图自越通社



1 第一阶段（从2026年7月1日至2026年12月31日） 游客体验环还剑湖的电瓶车运行服务。图自越通社 将在还剑坊的核心区域进行试点。该核心区域面积0.5平方公里，周长3.5公里，包括11条环绕街道：长钱街、行盘街、黎太祖街、行桃街、行横街、行帆街、马云街、行银街、鱼露街、阮友勋街、李太祖街，人口约2万人。同时，还有一个由豆行街、冯兴街、长诗街、行盘街、长钱街、陈光凯街、陈日燏街围合、延伸至老城区、面积1.65平方公里的“缓冲区”。 2 第二阶段（从2027年1月1日至2027年12月31日） 骑行穿越还剑湖区域。图自越通社 将扩大试点区域至还剑坊和南门坊。此时范围扩大至3.6平方公里，周长8.3公里，包括14条环绕街道：阮攸街、韩诠街、陈兴道街、陈庆余街、陈光凯街、陈日燏街、行豆街、东门街、李南帝街、尊室涉街、奠边府街、行棉街、南门街、黎笋街。受影响人口规模约136947人。 3 第三阶段（从2028年1月1日至2029年12月31日） 游客乘坐人力车游览河内老城区。图自越通社 将正式将低排放区扩大至整个一环内区域。该区域面积26.07平方公里，周长25公里，人口约62.5万人, 涉及9个坊。

为了实现低排放区的各项目标，河内不仅采取行政强制措施以限制个人车辆，还集中发展绿色交通基础设施系统，应用智能监控技术，特别是为人民群众出台切实的财政支持政策。

为服务于监控工作，该市预计将在2026年6月内在进入试点区域的重要路口补充安装22台车牌识别AI摄像头。

在收紧标准的同时，该市特别注重准备静态交通系统和绿色交通基础设施。

河内正在加大人工智能摄像头的使用力度，以透明的方式处理交通违章行为。图自越通社



与此同时，该市将制定支持在全市范围内转换使用清洁能源交通工具的决议、政策和措施，以及鼓励企业投资充电站/充电桩、换电站等的政策。

Vinfast电动汽车充电站。图自越通社



据在古街区及还剑“核心区”（预计首批试点区域）的记录，大多数民众表示支持。

行银街的居民阮氏兰分享道，没有人愿意生活在污染环境中，所以减排非常必要，她家完全支持这一主张。但目前实际情况表明，日常出行仍然严重依赖摩托车。如果限制个人车辆而公共交通不够便利，尤其是在晚上或周末，生活将受到影响。在执行收紧之前，人民非常需要一个真正有效的替代系统。

三人力车、双层巴士和电瓶车是国际游客到河内旅游时最喜欢的交通工具。



除了表示对意见的接受外，一些意见也对转换为电动车辆过程中的安全因素表示担忧，特别是近期发生了几起与电动车电池相关的火灾事故。

还剑坊斗笠街（Hàng Nón）居民黎秋幸表示，换成电动车以减少排放是正确的趋势，她家完全支持。她说，为了让老百姓安心并肩同行，除了车辆转换扶持政策外，城市需要尽快出台针对电池、充电桩和停车区域的具体技术标准和安全规定。同时，尽快制定符合老城区特点的充电桩、停车点布局方案。

不仅是人民群众，该区域的企业界也认识到建立低排放区的长期利益，特别是对城市形象和旅游发展的好处。然而，成本和运营问题又是一个不小的挑战。

“ 减排是必然趋势，但要转换车辆、满足排放标准或换成电动车，初始投资成本非常大。若没有明确的路线图和足够有力的信贷支持政策，小型企业将很难跟上。 古街区一家小型运输企业代表黎明俊

河内电动汽车制造现场。图自越通社



在服务领域，尤其是住宿和商业领域，主要的担忧在于维持客流量和货物运输的能力。在还剑湖附近棉行街的一家住宿机构老板范秋河分享道，国际游客非常关注环境，所以这项政策肯定是加分项。但如果限制个人车辆而没有方便的旅客和货物中转解决方案，将直接影响经营。范秋河女士希望，城市将有合理的交通组织方案，既减少排放，又确保服务活动不中断。

还剑湖畔绿地。图自越通社



还剑湖周围的步行区是当地人和国际游客最喜欢的地方。图自越通社



从这些实际意见可以看出，同步发展公共交通系统（特别是电动公交车和中转基础设施）、制定财政支持及优惠信贷政策、以及尽早且透明地公布实施路线图，将是决定低排放区不仅是一项正确且可行的政策，让民众和企业主动参与和并肩同行的关键因素。

凭借各级政府的政治决心、科学的规划路线图和人文关怀的扶持政策的有机结合，一环内低排放区方案有望创造根本性的转变。到2030年，河内设定了将该区域交通活动直接产生的CO、NO2排放量减少约30%，PM2.5粉尘排放量减少20%，将年平均PM2.5浓度降至40 µg/m³以下的目标。这是首都保护民众健康、构建宜居、绿色、清洁、可持续的城市空间的坚定承诺，为全国成功实现应对全球气候变化的目标做出贡献。（完）