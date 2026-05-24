“传奇长山小道——指挥洞”生态旅游区备受游客青睐

位于广治省丰芽-格邦国家公园内的 “传奇长山小道——指挥洞” 生态旅游区继续成为热门旅游目的地，吸引大量国内外游客前来参观体验。

凭借历史价值、自然景观与现代体验技术的有机融合，这一旅游产品不仅丰富了当地旅游类型，也广泛传播了传奇长山小道的历史价值。据许多游客评价，这是一段情感丰富、兼具教育意义与深度体验的旅程。

位于决胜20号公路的指挥洞，曾是抗美救国战争期间559司令部的仓库、指挥所及战略后勤站。该洞全长约150米、宽100米，共有7个功能层，不仅储存武器与粮食，还承担伤员救治、通信保障以及部队生活保障等功能，是支援南方战场战略运输线上的关键节点。

在战争最为激烈的岁月里，该地区曾多次遭受美军空军猛烈轰炸。然而，凭借顽强的意志与创造性的应对方式，越南军民已成功保护并高效运行了这一后勤体系。至今，洞内遗存仍保存较为完整，成为一段辉煌历史时期的生动见证。

为弘扬遗址价值，近年来T20 决胜公司已打造“传奇长山小道——指挥洞”旅游产品，将参观与互动体验相结合。其中一大亮点是游客可化身为长山小道上ZIL–130三轴军用车兵，并结合9D虚拟现实与VR360技术。这是该技术首次在越南战争遗址中应用，使游客获得如同亲身参与历史运输任务般的沉浸式体验。

游客通过9D虚拟现实与VR360技术体验在战火纷飞中驾驶车辆行驶在长山小道上。图自越通社



来自富寿省的游客阮氏清娴分享道，“这次体验非常生动，我感觉自己仿佛真的在战火纷飞中驾驶车辆行驶在长山小道上。这让我更加理解了当年战士们所经历的艰辛与困难。”

不仅限于科技体验，整个参观行程还带领游客走进战争文物展陈系统，其中包括开路工具、武器、后勤装备以及曾在决胜20号公路上留下印记的弹片与炸弹残片等。各展区布局科学，并配有讲解说明，有助于全面、生动地再现战略后勤运输线的整体运作图景。

尤其值得注意的是，洞内的防空掩体及各功能空间基本保持原貌。游客可沿着战争时期63级阶梯进入洞穴各层，实地探访曾经开展伤员救治、通信联络、作战指挥以及部队生活等重要活动的功能空间。

除历史价值外，该旅游区还位于风芽-格邦国家公园的典型生态空间之中，拥有丰富的原始森林生态系统与生态自然景观。历史旅游与生态旅游的结合，形成了多元化的体验，适合不同游客群体。

凭借系统化投资、创新做法以及科技与历史元素的融合，“传奇长山小道——指挥洞”生态旅游区正逐步确立其作为广治省代表性旅游目的地之一的地位。未来，随着基础设施的持续完善与服务质量的不断提升，广治省有望吸引更多国内外游客，从而进一步推广当地的自然风貌、人文风情以及传奇长山小道的独特历史价值等。（完）