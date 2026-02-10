价值时代中的越南咖啡——从定位能力到国家价值空间

历经一个多世纪的形成与发展，越南咖啡产业积淀深厚，稳居全球最大咖啡生产国行列。

2025—2035年期间，随着全球市场朝着绿色、透明和负责任方向重构，作为一个原料供应强国，越南面临着从全球咖啡产业链中的“产量供应国”向 “价值共创伙伴”转型的迫切要求。

2025年标志着越南咖啡产业的一个重要里程碑。越南咖啡出口额首次突破86亿美元大关，同比增长超过52%。据美国农业部（USDA）预测，2025—2026年度越南咖啡产量约达3100万袋（每袋60公斤），位居世界第二，仅次于巴西。目前，该两个国家合计占全球咖啡总产量的56%以上，凸显了越南在国际咖啡供应体系中日益突出的地位。

据越南农业与环境部表示，越南咖啡产业在2025年取得的成绩不仅体现在创纪录的数字上，更反映了全球市场对越南咖啡产业的深层变化，即从追求数量转向追求质量与可持续性，从短期交易转向长期合作，从低价竞争转向具有责任内涵的价值创造。

西原地区长期以来被公认为极其适宜咖啡种植的地区。然而，从长期来看，越南咖啡产业的成功主要以生豆产量和出口额来衡量。在当今全球市场加速重构的背景下，西原咖啡正站在具有历史意义的转折点上，致力打造地区价值与品牌中心。

西原地区推广智能咖啡种植模式。图自越通社

目前，越南咖啡种植面积约达71万公顷。其中，得乐、林同和嘉莱三省是主要咖啡种植区，分别占全国种植面积和产量的92.4%以上和95%。

专家指出，当市场不再只关注“产出多少吨”，而转向关注“每一颗咖啡豆能创造多少价值”时，规模优势就必须转化为价值链中的地位优势。这为越南咖啡提升其在与国际合作伙伴开展长期合作中的角色与影响力夯实基础。

随着市场格局的转变，质量、特色与信誉正逐渐成为决定越南咖啡竞争力的关键要素。其中，在越南咖啡生产结构中占比最大的品种罗布斯塔（Robusta）正通过特色咖啡标准在高价值细分市场中实现重新定位。

罗布斯塔（Robusta）是越南咖啡生产结构中占比最大的品种。图自越通社

目前，越南罗布斯塔咖啡约占全球罗布斯塔总产量的45%，为其更深度参与该咖啡品种价值塑造工作奠定了基础。近年来，越南特色罗布斯塔咖啡逐步进入东亚高端消费市场。得乐省的一款特色罗布斯塔咖啡产品成功进入韩国连锁咖啡店，被视为价值重新定位进程中的重要里程碑。

在韩国市场销售的Miss Ede咖啡品牌。图自越通社

如果说得乐省正着力为东亚市场塑造特色罗布斯塔咖啡形象，那么林同省各咖啡产区则在积极开发针对欧洲市场的特色咖啡。在遗灵、落阳和大叻等地区，阿拉比卡（Arabica）、波旁（Bourbon）和摩卡（Moka）等咖啡品种按照严格流程进行栽培和加工，以满足可追溯性、地理标志和可持续发展等欧盟日益严苛的标准要求。

实践表明，对特色咖啡的投入不再只是少数企业的故事，而正逐步成为整个原料产区的新发展结构。这一转变不仅助力提升经济价值，也有助于为越南咖啡豆建立长期信誉。企业、合作社与农民之间的联动模式正在逐步形成，有效降低市场风险，并为可持续发展奠定基础。咖啡正从一种纯粹的农产品，转变为越南与国际伙伴之间文化交流的纽带和经济外交的重要工具。





在西原咖啡产业中，得乐和林同咖啡扮演着最重要的角色，这两个咖啡中心正面临一个具有战略意义的选择，继续相互竞争还是携手构建新的发展格局，推动越南咖啡迈入全球价值时代。

不可否认，得乐省在越南咖啡产业发展史上具有特殊而重要的地位。邦美蜀这一地名已成为越南罗布斯塔咖啡的国家象征，对推动越南跻身世界咖啡生产强国发挥了决定性作用。



“ 得乐省是越南咖啡和越南罗布斯塔咖啡的发源地，不仅拥有庞大的规模，还汇聚了成为“全球咖啡产业新象征”的所有必要条件，其品质、可持续性和文化价值正日益获得高度评价。 得乐省人民委员会副主席阮天文

在当前背景下，随着越南罗布斯塔咖啡逐步在高品质和特色咖啡细分市场中实现重新定位，得乐省的核心地位更具战略意义。这里不仅是原料供应地，而正逐步成为推动越南咖啡向价值链高端跃升的重要支点。

与此同时，林同省正成为越南咖啡现代化发展格局中的一个新增长极。林同省正迈入一个新的发展阶段：从大型种植区转型升级为高价值咖啡生产—加工—出口中心。目前，林同省正在重点建设咖啡高科技生产区，加快推进产品追溯体系建设，满足环境保护标准，尤其是《欧盟零毁林法案》(EUDR)。

“ 咖啡树不仅是当地的主导经济作物，更是当地经济与文化象征。凭借全国领先的咖啡种植面积，林同省有望发展成为越南首屈一指的咖啡生产、加工与出口中心。 林同省农业与环境厅厅长潘阮黄新

林同省不仅将自身定位为一个“原料产区”，而是正逐步塑造越南绿色精品咖啡空间形象。土桥（Cầu Đất）阿拉比卡、遗灵波旁、保林湿法处理罗布斯塔等代表性产品，正与欧洲市场建立起更深层次的连接。











越南是世界上最大罗布斯塔咖啡生产国之一。图自越通社

该两大中心之间的联动被视为构建越南咖啡“国家价值空间”的重要基础。当得乐省承担起罗布斯塔咖啡的历史中心与象征角色，林同省扮演精品咖啡开发与可持续生产角色时，各种区域优势将叠加放大，形成更加协调且在国际市场上更具竞争力的发展结构。

业内专家认为，在新的发展阶段，越南咖啡产业的目标不仅是保持世界咖啡生产强国的地位，更重要的是提升其在全球价值链中的角色。加强区域联动、产业链协同以及提升治理能力，是推动越南咖啡以更加主动的姿态迈入“价值时代”的关键因素，为推动经济可持续发展并在国际舞台上不断提升国家形象做出积极贡献。（完）