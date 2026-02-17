为提高国际地位，越南应不断提升国家软实力，充分发挥文化、历史、自然景观、旅游及美食等方面的价值，同时塑造一个层经遭遇诸多困难，如今已成为充满活力且深度融入国际社会的国家这一成功典范。

为提高国际地位，越南应不断提升国家软实力，充分发挥文化、历史、自然景观、旅游及美食等方面的价值，同时塑造一个层经遭遇诸多困难，如今已成为充满活力且深度融入国际社会的国家这一成功典范。这是阿根廷萨尔瓦多大学（USAL）东方研究院讲师纳迪娅·拉杜洛维奇（Nadia Radulovich）博士在接受越通社驻布宜诺斯艾利斯记者采访时所强调的内容。



纳迪娅·拉杜洛维奇指出，近年来，越南共产党对国防安全等领域作出了一系列战略性调整，借此其领导作用持续得到充分体现。她强调，在地区和国际形势错综复杂的背景下，越南已把重点放在维护国家利益与主权、推进武装力量现代化，同时保持防御态势，确保适应新形势。



在外交方面，纳迪娅·拉杜洛维奇高度评价越南坚定不移地奉行独立自主、多样化、多边化外交路线，成为世界各国的好朋友和可靠伙伴，实现了其在各个大国之间均衡的定位，同时不断推进与多个重要合作伙伴之间关系提质升级。这充分彰显越南在深度融入国际社会进程中的适应能力与战略思维。



在经济领域中，纳迪娅·拉杜洛维奇高度评价越南提出在2026—2030年阶段国内生产总值（GDP）年均增长10%以上的目标，并认为，越南正成为东南亚最具活力的经济体之一，在全球供应链中占据重要地位。由此可见，改善出口导向型制造业的发展条件是合理之举，体现越南加大对创新创新和提高生产能力投资力度的主张。

提及越南共产党第十四次全国代表大会时，纳迪娅·拉杜洛维奇强调，这是具有特别重要意义的政治盛会，不仅为未来五年经济社会发展及外交政策指明方向，也体现出党内部的稳定与团结。她认为，继续确认苏林总书记的核心领导地位，表明领导的延续性以及“团结、民主、纪律、突破与发展”目标的一贯性。



纳迪娅·拉杜洛维奇认为，本着至2045年长期愿景，越南正构建一项全面发展战略，将提升经济与国防“硬实力”与通过文化、历史和融入国际社会发挥“软实力”相结合。她指出，越共十四大所提出的方针符合国家利益，并为越南未来发展奠定了坚实基础。（完）