从决议到实践：越共十四大为国际社会注入“新风”

值此越南共产党第十四次全国代表大会刚刚胜利闭幕之际，法国参议院名誉议员、法越友好协会名誉主席埃莱娜·吕克（Hélène Luc）在巴黎就大会的重要意义、越南近40年革新开放的发展历程，以及越南在国际舞台上日益提升的地位接受了越通社驻巴黎记者的采访。

埃莱娜·吕克指出，在当今世界面临武装冲突、地缘政治动荡、经济不确定性以及严峻气候环境挑战等多重危机交织的背景下，越共十四大为国际社会带来了"一股新风"，向世界表明，人类完全可以选择另一种发展道路——这条道路以和平共处精神为基石，倡导多边主义与国家间相互尊重，并以科学、知识和社会财富服务于人民、造福于人民。

回顾越南自1975年国家统一以来的发展历程，埃莱娜·吕克表示，曾有人预测越南需要百年时间才能在世界舞台上确立自己的地位。然而，现实给出了截然不同的答案。仅用50年时间，越南已跃升为全球前40大经济体之一。这一成就展现了越南党和国家的战略远见、政治魄力与治理能力。

越共十四大近日在河内胜利闭幕。图自越通社

埃莱娜·吕克强调，越南发展道路中贯穿始终的核心精神是"为人民服务"，致力于保障和改善民生与可持续发展。越共十四大确立的重大方向——包括快速可持续发展、体制机制现代化、促进科技创新、数字化转型与绿色增长——将持续提升越南经济在区域和国际层面的吸引力与竞争力。

埃莱娜·吕克高度评价越南政府目标与高等教育体系和企业界之间形成的紧密联动，她视这种协同为发展战略"成功的保障"。凭借有利的人口结构、年轻且高素质的劳动力队伍，尤其在科技领域的坚实基础，越南正拥有在创新与人工智能时代实现突破的关键条件。

上述因素将助力越南实现2035年发展目标，推动国家日益富强。与此同时，越南的外交政策彰显出其深度融入国际社会的坚定决心，越南的战略伙伴关系网络不断扩展，其中越法关系日益深化，有力促进双方在科技、经济、文化等重要领域的合作，进而增进两国人民之间的相互了解，造福两国人民。

展望未来10至20年，直至越南独立100周年纪念，埃莱娜·吕克坚信越南将继续"与五大洲强国并肩前行"，正如胡志明主席所愿。同时认为，实现这些目标需要强大的政治决心。

埃莱娜·吕克对越南当前展现出的努力表示印象深刻，视其为对世界上许多民族的鼓舞。同时感谢越南政府在古巴面临困难之际，持续与古巴人民开展合作并提供支持。