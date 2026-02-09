从决议到实践：落实党的主张，为人民增添福祉

越南共产党第十四次全国代表大会成功召开，为国家在新阶段的发展征程指明了战略方向，要求以创新思维和果断行动推进落实。

在岘港市，贯彻落实大会各项文件和决议的工作正在积极推进，旨在尽快将党的主张和路线转化为现实，为人民增添福祉。



聚焦山区发展

岘港市茶新乡是一个山区乡，由原属旧广南省北茶眉县的多个乡合并而成。目前，该乡的少数民族人口占比超过85%，经济社会条件仍较困难，基础设施尚不完善。

茶新乡松争村党支部书记兼村长胡文成表示，通过关注与越共十四大相关的消息，当地干部、党员和群众对大会提出的山区经济发展方向感到振奋。

近期，当地逐步形成野猪养殖、网箱养鱼等经济模式，今后将继续把大会决议贯彻落实到实践中，从而推动经济发展，改善群众生活。

茶新乡党委书记阮鸿莱表示，在十四大成功召开后，乡委制定了学习、贯彻和落实大会决议的计划，旨在帮助广大党员干部准确把握大会精神，并尽快将决议内容具体化为符合当地实际的行动方案。

今后，茶新乡将重点推进交通和信息技术等基础设施建设，规划生产区域，发展示范性生产模式，并将旅游发展与当地历史文化价值保护相结合，为实现各项既定目标作出积极贡献。

发挥文化与旅游价值

岘港市盛平乡拥有多处历史文化遗迹和名胜景观，为挖掘旅游发展潜力、打造依托地方自然资源的特色旅游产品创造了有利条件。

盛平乡人民委员会主席杨德林表示，为庆祝越共十四大成功召开，当地确定了多项推动经济社会发展举措，重点发展庭院经济和农场经济，支持群众种植适合当地土壤条件的药用植物；同时，大力推进社区旅游发展，打造OCOP产品，促进民营经济发展。

安海坊是岘港市的旅游与服务业重点区域。在这里，落实党的主张、政策和越共十四大决议的工作不断得到推进，并结合民生保障工作、维护旅游市场秩序，并促进旅游经济和夜间经济发展，为建设宜居、宜游且富有吸引力的岘港市作出积极贡献。（完）