越共中央委员、外交部党委常务副书记、外交部常务副部长阮孟强就外交部落实越共十四大外交路线接受了记者采访。

阮孟强谈到越共十四大外交路线的新亮点时表示，十四大的外交路线体现了对历届党代会已确定的目标、原则、方针的继承，同时补充了新的内涵，以适应世界和地区形势正经历时代性变革背景下的国家要求。

阮孟强谈及新时代对外工作的核心任务时认为，落实十四大外交路线要求主动、同步、果断，以早日将战略导向转化为具体成果。据此，大会后对外工作有以下几项重点任务：



一是、在整个政治体系中按照十四大精神，特别是其“重要且经常性”的性质，对外工作的使命、目标和任务统一认识。



二是、抓紧将十四大外交路线制度化和具体化，重点是完善党关于推进对外工作和国际一体化的规定，有效运行政治局关于统一管理对外活动的第392号规定。各部委、行业、地方需主动制定与实际情况紧密相关的愿景和行动计划，早日使战略导向落地生根。



三是、在新的高度制定和推行全面对外战略，发挥党际对外、国家外交、民间外交三大支柱的综合力量。其中，优先扩大并深化关系网络，不仅包括传统伙伴，也包括与大型科技集团等潜在伙伴，旨在为发展调动资源。



四是、根据国家新形势下的任务要求，为对外工作配置相应的资源，抓紧完善具体化国会第250/2025/QH15号决议的规范性法律文件，投资建设现代、安全的对外基础设施，大力推进数字化转型和科技应用，以专业、现代为导向革新思维和工作方法。



五是，建设全面、现代、专业的外交体系，打造一支德才兼备、有纪律、有规矩、敢想敢干、敢于创新的干部队伍，满足新时代任务要求。



六是、加强各部委、行业、地方及对外工作力量之间的协调配合，加上企业和人民的主动参与。大力推进地方对外以及科技外交、环境外交、能源外交等专业外交形式。（完）