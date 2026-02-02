从决议到实践：柬埔寨媒体高度评价越南的长期发展愿景

越南共产党第十四次全国代表大会圆满闭幕一周后，柬埔寨国家通讯社（AKP）官网以及《和平岛报》相继刊发文章，评估大会成果，重点强调越南至2045年的发展愿景以及在创新思维基础上提出的一系列重要解决方案，旨在推动越南迈入以社会主义为方向的和平、独立、民主、富强、繁荣、文明和幸福的发展新纪元。

据苏林总书记介绍，十四大的新内容是在继承、选择性地吸收和发扬民族历史经验的基础上形成的，是越南数千年建国卫国历史、国家发展进程以及近百年来在越南共产党领导下实践经验的结晶，同时也是党所倡导并领导实施的革新事业的延续。



柬埔寨媒体援引苏林总书记的话强调，为适应国家发展新阶段的新要求，必须在思维、工作和行动上实现创新。十四大的重要任务之一是总结40年革新实践，继续巩固党在推动国家发展、改善民生、提升人民幸福感方面的领导作用。



《和平岛报》指出，十四大的一个突出点在于大会文件起草思维的创新，其中政治报告整合了以往所作的三份报告，构建起统一、全面、重点突出、简明易懂、便于落实的整体框架，成为本次大会的一大亮点。



苏林指出，下一个新点就是，大会是在具有特殊历史意义的新背景下召开的，要求形成新的发展视野，不仅着眼于2026—2031年任期，而且面向2045年及更长远目标。越南共产党第十四届中央委员会的任务是总结40年来实施《国家建设纲领》的实践，在回顾发展历程的同时，规划在党的领导下越南的长期发展愿景。



苏林同时强调，有必要推动发展模式创新，朝着更快、更高效的方向迈进，其中实现并迈向两位数的经济增长，是落实既定战略目标的重要条件。



在同日发表的相关文章中，柬埔寨国家通讯社（AKP）援引苏林总书记关于国际融入的观点，认为国际融入不仅是推动国家发展的重要动力，更是实现国家战略目标的主要途径之一。



据此，越南将继续加速推进国际化进程，推动从“接受”向“贡献”、从“广泛融入”向“全面融入”转变，并将经济融入同政治、安全和国防领域的融入紧密结合，从而在国际形势深刻变化的背景下，不断提升国家综合实力、国际地位和增强战略自主性。（完）