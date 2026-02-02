外眼看越南
从决议到实践：柬埔寨媒体高度评价越南的长期发展愿景
据越通社驻金边记者报道，《和平岛报》1月30日发表题为《思维创新，越南迈向2045年发展愿景》的文章指出，十四大圆满成功，围绕“团结、民主、纪律、突破、发展”的主题，引发社会各界广泛关注。大会清晰展现了越南增强战略自主、自力自强的方向，引领国家进入新纪元。
文章重点介绍了越南共产党总书记苏林1月23日在河内举行的国际记者会上发表的重要讲话，并就越共十四大的新亮点、越南参与应对地区和全球问题等内容回答国际记者提问。
据苏林总书记介绍，十四大的新内容是在继承、选择性地吸收和发扬民族历史经验的基础上形成的，是越南数千年建国卫国历史、国家发展进程以及近百年来在越南共产党领导下实践经验的结晶，同时也是党所倡导并领导实施的革新事业的延续。
柬埔寨媒体援引苏林总书记的话强调，为适应国家发展新阶段的新要求，必须在思维、工作和行动上实现创新。十四大的重要任务之一是总结40年革新实践，继续巩固党在推动国家发展、改善民生、提升人民幸福感方面的领导作用。
《和平岛报》指出，十四大的一个突出点在于大会文件起草思维的创新，其中政治报告整合了以往所作的三份报告，构建起统一、全面、重点突出、简明易懂、便于落实的整体框架，成为本次大会的一大亮点。
苏林指出，下一个新点就是，大会是在具有特殊历史意义的新背景下召开的，要求形成新的发展视野，不仅着眼于2026—2031年任期，而且面向2045年及更长远目标。越南共产党第十四届中央委员会的任务是总结40年来实施《国家建设纲领》的实践，在回顾发展历程的同时，规划在党的领导下越南的长期发展愿景。
苏林同时强调，有必要推动发展模式创新，朝着更快、更高效的方向迈进，其中实现并迈向两位数的经济增长，是落实既定战略目标的重要条件。
在同日发表的相关文章中，柬埔寨国家通讯社（AKP）援引苏林总书记关于国际融入的观点，认为国际融入不仅是推动国家发展的重要动力，更是实现国家战略目标的主要途径之一。
据此，越南将继续加速推进国际化进程，推动从“接受”向“贡献”、从“广泛融入”向“全面融入”转变，并将经济融入同政治、安全和国防领域的融入紧密结合，从而在国际形势深刻变化的背景下，不断提升国家综合实力、国际地位和增强战略自主性。（完）