从决议到实践：印度尼西亚专家高度评价越南的重要转折点

东南亚研究中心（CSEAS）高级研究员维拉马拉·安贾亚（Veeramalla Anjaiah）最近在《欧亚评论》（Eurasia Review）上撰文指出，越南共产党第十四次全国代表大会标志着越南未来五年政治取向与国家发展的关键转折点。



文章认为，大会一致选举苏林同志连任新一届总书记，表明这是一个着眼于稳定性的选择，旨在确保在地区和国际环境充满变动的背景下，领导工作的继承性。大会还选出了200名中央委员会委员和19名政治局委员，从而完善了新一届领导班子。大会主题被评为体现了越南的宏伟雄心，重点聚焦民族团结、战略自立、快速可持续发展，并朝着社会主义方向追求繁荣与幸福的目标迈进。



文章特别强调，大会强化了“以民为本”的传统口号，将其视为重要的政治讯息，旨在重申人民在国家发展战略中的中心地位。作者认为，苏林总书记再次申明了对党的目标与理想的绝对忠诚，强调优先维护国家利益、民族独立以及自力自强。



在经济发展方面，作者认为苏林总书记提出了宏伟的增长目标，即2026-2030年阶段年均增长率达到10%左右；同时推动增长模式转型，从依靠低成本生产转向依靠创新与效率。作者认为，在全球经济仍充满不确定性的背景下，这是一个非常大胆的目标。



作者还提到，大会闭幕式上通过的决议已确定：创新、数字化转型和绿色增长是新发展模式的支柱。党的策划家相信，越南拥有足够的政策空间、潜力和条件，在未来一段时间内实现高增长。然而，作者认为，最大的挑战不仅在于目标的制定，更在于如何在地缘政治日益深刻影响全球贸易、投资及技术流动的背景下，维持增长模式的可持续性。



文章作者认为，本届大会再次明确了外交在国家发展战略中的关键作用。外交首次被提升至与国防、安全同等重要的地位，成为党和整个政治体系的核心及经常性任务。这是越南外交思维的一次显著提升。



文章作者认为，越南共产党第十四次全国代表大会是一个重要里程碑，不仅勾勒出越南未来五年的政治路线与发展蓝图，还为实现到2030年成为中等偏上收入国家、到2045年成为高收入国家的目标奠定了坚实基础。（完）