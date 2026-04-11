从低空经济开辟增长新空间

低空经济正作为越南的一个新发展方向而兴起，开辟了基于技术和数据的增长空间。根据政府总理第2815/QĐ-TTg号决定，无人机（UAV）被列入六大优先发展的战略技术产品目录，这被视为发展相关领域的开路先锋。



与此同时，服务于低空经济的若干基础技术也被列入第1131/QĐ-TTg号决定中的11个国家战略技术群。这些技术对经济社会发展及国防安全具有迅速的影响；同时有助于实现越共中央政治局关于科学技术发展突破、创新协作和国家数字化转型的第57号决议目标。



在当前背景下，无人机不仅是技术趋势，正逐渐成为越南新增长模式的重要组成部分。



在战略技术生态系统中的定位



低空经济是指在低空空域（通常在1000米以下）内开展的各项经济活动，主要依托无人机、小型飞机、直升机等飞行器，并结合低空空中交通管理及控制系统。这不仅是单一的飞行活动，而是一个完整的生态系统，涵盖了设备研发、基础设施建设、运营服务以及各类生产生活应用。



实际上，低空经济正日益广泛地应用于物流配送、现代农业、测绘勘察、环境监测、应急救援以及紧急医疗等诸多领域。通过大规模部署，这些活动不仅有助于提高生产效率、降低成本、缩短作业时间，还能扩大服务供应链，形成一系列新兴职业与行业。