从决议到实践
从低空经济开辟增长新空间
低空经济正作为越南的一个新发展方向而兴起，开辟了基于技术和数据的增长空间。根据政府总理第2815/QĐ-TTg号决定，无人机（UAV）被列入六大优先发展的战略技术产品目录，这被视为发展相关领域的开路先锋。
与此同时，服务于低空经济的若干基础技术也被列入第1131/QĐ-TTg号决定中的11个国家战略技术群。这些技术对经济社会发展及国防安全具有迅速的影响；同时有助于实现越共中央政治局关于科学技术发展突破、创新协作和国家数字化转型的第57号决议目标。
在当前背景下，无人机不仅是技术趋势，正逐渐成为越南新增长模式的重要组成部分。
在战略技术生态系统中的定位
低空经济是指在低空空域（通常在1000米以下）内开展的各项经济活动，主要依托无人机、小型飞机、直升机等飞行器，并结合低空空中交通管理及控制系统。这不仅是单一的飞行活动，而是一个完整的生态系统，涵盖了设备研发、基础设施建设、运营服务以及各类生产生活应用。
实际上，低空经济正日益广泛地应用于物流配送、现代农业、测绘勘察、环境监测、应急救援以及紧急医疗等诸多领域。通过大规模部署，这些活动不仅有助于提高生产效率、降低成本、缩短作业时间，还能扩大服务供应链，形成一系列新兴职业与行业。
该战略明确将发展无人机（UAV）视为掌握核心技术并形成新兴高科技产业的迫切需求。其中，无人机被视为21世纪的突破性技术，是一项综合性产业，它将对低空交通产生深远变革，其意义堪比20世纪的汽车。
为了在无人机发展中实现技术自立自强，越南的目标是研究、掌握并逐步实现设计与制造核心技术的完全自主，包括飞控系统（Flight Controller）、边缘侧AI处理芯片、数据传输系统及运行软件。在这一进程中，政府发挥着确定使命与率先应用的引导作用，以创造引领性市场；而企业则是落实任务并形成全球竞争力的核心力量。
从试点到完善政策
科学技术部副部长裴黄方评价称，低空经济是一个新兴领域，具有高度的跨学科性，发展空间广阔。目前无人机技术已广泛应用于多个地方、多个领域。因此，该方案的核心在于构建具体的应用模式，以评估将无人机整合至经济活动后的实际效能。
专家们还评价称，目前无人机应用方式高度契合第57号决议精神，即强调以实际结果和成效作为衡量标准；接受试点、接受有控风险，以此推动新模式的发展。此外，地方试点将提供重要的实践数据，为今后制定技术标准与规范体系，以及完善无人机生产、测试与运行的法律框架奠定基础。