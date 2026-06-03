从“世界工厂”到科技链关键一环：越南走到了哪一步？



提升内生能力，不仅成为"战略生产中心"



据专家表示，为了有效吸引新一代外资，越南需要继续选择高质量项目，同时革新政策，朝着基于成果而不是仅仅依赖税收优惠的方向给予激励。



越南外资企业协会（VAFIE）副主席阮文全认为，重要的是构建一个具备足够能力与外国投资者合作的内资企业体系。当越南企业更深入地参与供应链和配套工业时，内资企业和投资者都能受益。

然而，实际表明许多越南企业尚未充分满足外国集团的要求。因此，大型投资者常常将其卫星企业生态系统带入越南。据阮文全表示，需要瞄准的目标是增加参与这一生态系统的越南企业数量。

经济专家阮明丰博士认为，越南不能再继续依赖低成本优势，而需要提升内生能力，特别是掌握技术的能力和发展高素质人力资源。在数字化、人工智能和机器人化快速发展的背景下，拥有专业知识、技术技能、外语能力和适应能力的人力资源将是越南提升在全球价值链中地位的决定性因素。（完）