经济
从“世界工厂”到科技链关键一环：越南走到了哪一步？
外企高科技加快入驻越南的步伐
除了投资规模上的增长，流入越南的外资质量正朝着高科技和高附加值方向明显转变。2026年前4个月，越南继续吸引了多个大型项目，反映了选择性吸引外资、先进技术优先、基础技术以及对内资企业辐射能力的导向。
一些典型项目包括：设在太原的三星电机越南二号工厂，投资额12亿美元；设在乂安的琼立液化天然气发电厂，注册资金超过22亿美元；设在太原的浦项未来M公司（Posco Future M）人造石墨负极生产项目，价值超过2.82亿美元；设在富寿的比亚迪越南电子厂增资4.798亿美元，总投资额提升至8.9亿美元等。
据越南RMIT大学邓草鹃博士表示，电池材料、电子、数据中心或人工智能等项目显示出资金的明显转移。高通等集团在越南扩展研发活动，表明越南已开始出现在各大集团的"技术版图"上。然而，她认为需要区分三个发展层级：高科技生产、参与技术生态系统和掌握技术。越南大部分项目主要达到第一层级和部分第二层级。
提升内生能力，不仅成为"战略生产中心"
据专家表示，为了有效吸引新一代外资，越南需要继续选择高质量项目，同时革新政策，朝着基于成果而不是仅仅依赖税收优惠的方向给予激励。
越南外资企业协会（VAFIE）副主席阮文全认为，重要的是构建一个具备足够能力与外国投资者合作的内资企业体系。当越南企业更深入地参与供应链和配套工业时，内资企业和投资者都能受益。