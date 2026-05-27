人工智能开启越南旅游业快速可持续发展的新机遇

旅游趋势从“服务数字化”转向

“数字旅游生态系统”

据数字旅游平台安可达（Agoda）发布的《2026年旅游趋势报告》，越南游客对使用人工智能辅助规划旅游行程的接受度位居区域前列。具体而言，81% 的越南游客表示他们将在下一次旅行中使用AI。这一比例在亚洲处于最高水平，远超区域平均水平（63%）。

Agoda报告显示，越南游客利用AI来优化行程，最常用的功能包括推荐当地景点、活动、餐厅和美食、构建个性化旅游行程（30%）以及实时语言翻译（30%）。这些数据反映出向智慧旅游沉浸式体验转型的强烈趋势，将游客的灵活性和个性化需求放在首位。

由于意识到构建智慧旅游生态系统的重要性，越南文化体育与旅游部已建立重要法律走廊，其中，批准并颁布了《旅游业数据库系统方案》及《应用工业4.0时代技术发展智慧旅游方案》等。

旅游业已构建核心公共数字平台，并将其投入使用，旨在实现三大目标：支持从中央到基层的管理工作；支持企业经营活动；提升游客体验。

相关平台包括越南旅游数据库系统、从中央到基层的旅游统计报告软件、“越南旅游 - Vietnam Travel”国家旅游应用程序、“越南卡——智能旅行卡”、“旅游管理与经营”应用程序、“在线——互联——多式”电子票务系统和多媒体讲解系统（Multi-media Guide）等。

1 越南旅游数据库系统 访问越南平台界面。（屏幕截图） 2 从中央到基层的旅游统计报告软件 据越南文化体育旅游部第18/2021/TT-BVHTTDL号通知的规定，越南国家旅游总局旅游信息中心建设的旅游统计报告系统。（屏幕截图） 3 “越南旅游 - Vietnam Travel”国家旅游应用程序 越南国家旅游总局提供的多功能旅游应用程序。 4 越南卡——智能旅行卡 “越南卡——智能旅行卡”是智慧旅游生态系统的战略产品。图自vietnamtourism 5 “旅游管理与经营”应用程序 每部智能手机，只要安装了智慧旅游生态系统内的旅游管理与经营应用程序，就能变成移动POS支付终端。图自Vietnam+

近年来，许多地方和企业不断更新技术应用、数字化转型及人工智能，以跟上旅游业的发展趋势。

AI还为旅游企业优化运营提供强有力的支持。酒店预订管理、酒店房价实时调整、旅游目的地客流量预测等业务均可由AI高效完成，从而降低市场波动风险并优化企业营业收入。

应用AI是越南旅游业的必然选择

2025年，越南旅游业见证了惊人的复苏和强劲增长：接待国际游客达2120万人次（较2024年同期增长 20.5%），国内游客达 1.37亿人次（同比增长 24.5%），总收入创新纪录，达到1000万亿越南盾（同比增长 19%以上）。然而，快速发展也给基础设施、环境、服务质量及管理能力带来巨大压力。在此背景下，应用科技尤其是AI成为旅游业实现现代、快速及可持续发展的必然要求。

越南旅游协会主席武世平认为，数字化转型已超越了鼓励阶段，成为旅游生态系统中从管理机关、协会、地方到企业等各主体的现实要求。人工智能的强劲发展正在改变游客的全部行为，从搜索信息、选择目的地、预订服务，到体验及分享旅程。

“ “若想实现更快速、更可持续及更具竞争力的发展，越南旅游业必须从粗放型增长模式，强力转向更多依赖技术、数据、创新和智能管理的模式。 在2026年越南国际旅游展（VITM）期间，越南旅游协会主席武世平在 2026年4月9日举行的“越南旅游——促进数字化转型和AI的应用，实现快速且可持续发展”座谈会上发表讲话。

“ 数字化转型和AI应用是越南旅游业为了提升国际竞争力而必须选择的“走捷径”之路。旅游从业者必须掌握技术。为有效推动AI应用，范文水强调，需要加强国家、企业、社会与国际组织之间的合作；大力推进各部门、地方及旅游协会之间的紧密关系，从而形成综合力量，快速且高效地推动数字化转型进程。 国家旅游局副局长范文水

旅游经济研究院院长阮英俊博士则认为，旅游业需要建设国家数字旅游生态系统，拥有开放的旅游数据平台，并实现管理机关、企业与游客之间的多方互联。AI必须成为旅游业在预测趋势、个性化体验及目的地管理方面的核心技术。需要将智慧旅游与绿色增长相结合，支持企业实现数字化转型。

可以说，从智能管理运营到数字营销、开发旅游支持应用程序、通过数字服务提升游客体验，技术都做出巨大的贡献。在竞争日益激烈的背景下，掌握了数据、技术和游客体验的国家将占据优势。对于越南而言，机遇之门已经敞开，剩下的关键问题在于行动速度和变革的决心。（完）