人工智能对越南经济增长的影响

人工智能（AI）为实现生产力飞跃、创新商业模式和推动经济增长开辟了机遇。然而，AI的影响并不必然是积极的。如果缺乏适当的基础设施、数据、人力资源和体制，这项技术可能会加剧失业、不平等、安全风险以及对外部的技术依赖。

人工智能（AI）为实现生产力飞跃、创新商业模式和推动经济增长开辟了机遇。然而，AI的影响并不必然是积极的。如果缺乏适当的基础设施、数据、人力资源和体制，这项技术可能会加剧失业、不平等、安全风险以及对外部的技术依赖。



具有特殊辐射效应的技术所带来的增长余地

在越南面向2026—2030年阶段高增长目标的背景下，创新增长动力、提升生产力的要求正变得日益迫切。



在宏观经济层面，关于AI对越南GDP增长贡献的三种预测情景显示，到2030年，在基准情景下，AI可为经济增长贡献0.72个百分点；在加速情景下贡献1.29个百分点；在突破情景下贡献2.05个百分点。到2045年，各情景下的年均贡献率预计将分别达到1.92、3.05和4个百分点。





信息与通信技术、金融银行、科学技术以及加工制造业等4个行业虽仅占GDP的37%左右，但其影响率占到半数以上。如果方向正确，AI将助力越南从主要依托扩大投入的增长模式，转向更多依托生产力和创新创业的增长模式。



生产力飞跃背后的隐忧



然而，巨大的潜力并不意味着所有AI应用都能创造增长。只有当技术被深度融入生产和经营流程，并辅以可靠的数据、具备专业评估能力的人力资源以及明确的责任认定机制时，价值才能真正形成。

首先面临的挑战在于就业领域，AI有可能拉大高技能工人与低技能工人之间的差距。另一个瓶颈是基础设施成本。如果完全依赖国外基础设施，国民经济将面临技术、成本和服务获取能力方面的依赖风险。此外，还有利用虚假图像和音频进行诈骗、侵犯隐私、网络攻击以及虚假信息等风险。



从“使用AI”转向“用AI创造价值”



将AI普及的时间节点提前两年，其产生的影响可能比将单项应用效率提升30%还要巨大。因此，2026—2030年被确定为“黄金时期”。



在国家层面，AI基础设施应当被视为公共共享基础设施。国家发挥着投资基础平台、引导并为企业以合理成本获取计算能力创造条件的作用。与此同时，需要为科技企业建立相应的金融市场，包括AI投资基金、公私合作、研发税收优惠以及监管沙盒。



最具决定性的任务归根结底仍在于“人”。劳动者需要具备专业知识、批判性思维、验证结果的能力以及责任意识。最合适的道路是尽早行动、聚焦重点，并始终将人类置于最终控制地位。（完）