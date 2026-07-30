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人工智能对越南经济增长的影响

人工智能（AI）为实现生产力飞跃、创新商业模式和推动经济增长开辟了机遇。然而，AI的影响并不必然是积极的。如果缺乏适当的基础设施、数据、人力资源和体制，这项技术可能会加剧失业、不平等、安全风险以及对外部的技术依赖。

 


人工智能（AI）为实现生产力飞跃、创新商业模式和推动经济增长开辟了机遇。然而，AI的影响并不必然是积极的。如果缺乏适当的基础设施、数据、人力资源和体制，这项技术可能会加剧失业、不平等、安全风险以及对外部的技术依赖。

具有特殊辐射效应的技术所带来的增长余地

在越南面向2026—2030年阶段高增长目标的背景下，创新增长动力、提升生产力的要求正变得日益迫切。

在宏观经济层面，关于AI对越南GDP增长贡献的三种预测情景显示，到2030年，在基准情景下，AI可为经济增长贡献0.72个百分点；在加速情景下贡献1.29个百分点；在突破情景下贡献2.05个百分点。到2045年，各情景下的年均贡献率预计将分别达到1.92、3.05和4个百分点。

应用人工智能技术的机器人在胡志明市历史博物馆提供参观导览服务。图自《人民报》


信息与通信技术、金融银行、科学技术以及加工制造业等4个行业虽仅占GDP的37%左右，但其影响率占到半数以上。如果方向正确，AI将助力越南从主要依托扩大投入的增长模式，转向更多依托生产力和创新创业的增长模式。

生产力飞跃背后的隐忧

然而，巨大的潜力并不意味着所有AI应用都能创造增长。只有当技术被深度融入生产和经营流程，并辅以可靠的数据、具备专业评估能力的人力资源以及明确的责任认定机制时，价值才能真正形成。

首先面临的挑战在于就业领域，AI有可能拉大高技能工人与低技能工人之间的差距。另一个瓶颈是基础设施成本。如果完全依赖国外基础设施，国民经济将面临技术、成本和服务获取能力方面的依赖风险。此外，还有利用虚假图像和音频进行诈骗、侵犯隐私、网络攻击以及虚假信息等风险。

从“使用AI”转向“用AI创造价值”

将AI普及的时间节点提前两年，其产生的影响可能比将单项应用效率提升30%还要巨大。因此，2026—2030年被确定为“黄金时期”。

在国家层面，AI基础设施应当被视为公共共享基础设施。国家发挥着投资基础平台、引导并为企业以合理成本获取计算能力创造条件的作用。与此同时，需要为科技企业建立相应的金融市场，包括AI投资基金、公私合作、研发税收优惠以及监管沙盒。

最具决定性的任务归根结底仍在于“人”。劳动者需要具备专业知识、批判性思维、验证结果的能力以及责任意识。最合适的道路是尽早行动、聚焦重点，并始终将人类置于最终控制地位。（完）

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