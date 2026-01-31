九龙江三角洲重塑形象，提升其在国家和国际旅游版图中的价值

作为全国重点旅游区域之一的九龙江三角洲在新纪元实现可持续发展的方向是推动绿色旅游发展、加强环境保护、充分发挥文化资源价值，并不断提升人民群众生活水平。

旅游发展与资源环境保护并行

九龙江三角洲面积近4万平方公里，占全国稻谷产量的50%、水产养殖产量的65%、水果产量的70%，占全国大米出口量的95%和水产品出口量的60%。区域内河流、运河、水道纵横交错，具备发展水上旅游、农业旅游、社区旅游、绿色旅游和综合型旅游的显著优势。

九龙江三角洲是通向东海的重要门户，便于与湄公河次区域、东南亚国家开展经贸往来，并通过国际海运航线连接世界多个国家和地区。这些优势为本地区发展多元经济和服务业，尤其是旅游业，创造了有利条件。

九龙江三角洲旅游协会副主席陈友协指出，九龙江三角洲不仅是“国家农产品基地”，更是一个独特而稀有的生态与文化空间，自然具备发展绿色、可持续旅游的完整条件。凭借密集的河流与水道系统、富饶的农业生态、多彩的水乡文化以及拥有丰富本土知识的社区居民，该地区在发展水路旅游、农业旅游、社区旅游及绿色导向的综合旅游模式方面优势突出。与此同时，海洋、岛屿、边境空间以及国际贸易门户地位，也为九龙江三角洲拓展了更为广阔的旅游视野，突破了区域内部旅游的局限。关键问题不在于资源数量多少，而在于如何以可持续思维对资源进行科学组织和合理开发，在保护与发展、经济效益与环境责任之间实现协调统一。

永隆省旅游促进中心主任胡忠仁表示，当今旅游不仅是探索、休闲或文化体验，更是一种对环境和当地社区的承诺。与以商业利益为导向的大众旅游不同，绿色旅游优先保护自然资源、守护文化特色，并为当地居民创造生计，而不对生态系统造成损害。依托优美的自然景观、纵横交错的河网体系以及丰富的果园生态系统，永隆省正积极转型，大力发展与农业和可持续环境保护相结合的生态旅游。

提升产品层级，增强游客吸引力

按照绿色发展方向，九龙江三角洲旅游业不断努力提升旅游产品质量，增强对游客的吸引力。

国家级名胜古迹婆翁池（Ao Bà Om）是茶荣省极具吸引力的旅游目的地。图/越通社

永隆省旅游促进中心主任胡忠仁介绍，永隆省被视为"汇聚之地"，具备综合性发展潜力。在将永隆、茶荣和槟椥三省合并后，新的永隆省成为九龙江三角洲的"心脏"。该省不仅拥有水乡特色，还拥有130公里海岸线，是本地区重要的水路和海上交通门户，同时也是京族—高棉族—华族多元文化交融之地。这些因素共同构建了内容丰富、亮点突出的绿色旅游产品体系，从郁郁葱葱的椰林、古老庄严的高棉寺庙，到湄公河前江、后江之间翠绿的河中沙洲。

永隆省已形成多种绿色旅游和绿色农业旅游模式，以及环境友好型民宿产品，如Sokfarm目的地的有机椰园“零塑料垃圾”参观模式；在生态旅游点——呼洲（Cồn Hô）应用太阳能并体验“油灯之旅”的模式；“槟椥净零排放旅游线路（Net Zero Tours Bến Tre）”；以及安平沙洲、鸟洲（Cồn Chim）、新归沙洲（Cù lao Tân Quy）的环保旅游和社区旅游活动。今后，永隆省将逐步建设“绿色遗产走廊”，形成“永隆绿色沙洲—芒蒂红陶遗产—槟椥椰乡—茶荣古寺文化”的联动链条，使游客全面体验水乡生态系统，并推动绿色生活方式的专业化发展。

C2T传媒与旅游公司董事长武文峰表示：“绿色旅游不是做得更少，而是做得不同。最重要的不只是保护或现代化，而且是通过产品设计，让森林、水域、文化和本土知识在每一次游客体验之后持续创造价值。当旅游帮助游客更深入地理解、学习并与社区建立联系时，体验质量自然提升，而无需扩大资源开发。这正是九龙江三角洲旅游实现长期可持续发展的道路。”

芹苴市文化、体育与旅游局副局长岑隆江表示，目前全市拥有100多个旅游区和景点，以及12个传统手工艺村，代表性项目包括顺兴米纸村、富寿-部婆花卉盆景村、芳冉渔网编织村等。旅游产品和服务日益丰富多样，当地优势集中于水上旅游、生态旅游、农业农村旅游、社区旅游，以及与历史遗迹、宗教信仰和手工艺村相结合的文化旅游。

为推动手工艺村旅游产品向绿色、可持续方向升级发展，芹苴市将着力有效落实招商引资机制和政策，营造友好的投资环境，吸引战略投资者；同时拓展国际合作，发展生产、提升产品质量，加快培育主导产业链和特色旅游产品、农村工业及地方特产，与旅游发展深度融合。

九龙江三角洲旅游协会主席陈友协指出，将旅游发展与绿色转型相结合，资源开发与保护并行，不仅有助于保护生态环境，也为九龙江三角洲重塑形象、提升其在国家和国际旅游版图中的地位提供了重要机遇。只要方向正确，绿色旅游将成为带动发展的重要引擎，既为社区创造可持续生计，又有助于保护南部水乡的生活空间、文化和特色。这正是九龙江三角洲在新纪元实现“稳中求进、深度发展、特色鲜明”的必由之路。